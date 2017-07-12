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Семьдесят четыре года назад произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны

18:16 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Самое крупное танковое сражение Второй мировой войны между советской и немецкой армиями произошло под Прохоровкой 12 июля 1943 года.

Танковыми соединениями советской армии командовал генерал-лейтенант Павел Ротмистров, немецкими - группенфюрер СС Пауль Хауссер. Ни одной из сторон не удалось достичь своих целей: немцам не удалось захватить Прохоровку, прорвать оборону советских войск и выйти на оперативный простор; советским войскам не удалось окружить группировку противника.

Если в полосе советского Центрального фронта после начала своего наступления 5 июля 1943 года немцы не смогли глубоко вклиниться в оборону наших войск, то на южном фасе Курской дуги сложилась критическая обстановка. Здесь в первый день противник ввел в сражение до 700 танков и штурмовых орудий, поддержанных авиацией.

Встретив отпор на обоянском направлении, противник перенес главные усилия на прохоровское направление, пытаясь захватить Курск ударом с юго-востока.

Советское командование решило нанести контрудар по вклинившейся вражеской группировке. Воронежский фронт был усилен резервами Ставки - 5-й гвардейской танковой и 45-й гвардейской армиями и двумя танковыми корпусами.

Противники встретились 12 июля в районе Прохоровки, в сражении с обеих сторон участвовало до 1 тыс. 200 танков и самоходных орудий.

Советские танковые части стремились вести ближний бой ("броня к броне"), поскольку дистанция поражения орудия Т-34 была не более 800 метров, а у остальных танков еще меньше, тогда как пушки "Тигров" и "Фердинандов" поражали наши бронемашины с расстояния 2 тыс. м.

Обе стороны понесли под Прохоровкой огромные потери. В сражении советские войска потеряли 500 танков из 800 (60%). Немцы потеряли 300 танков из 400 (75%). Для них это была катастрофа. Самая мощная ударная группировка немцев была обескровлена.

В тот день произошел перелом в развитии оборонительного сражения на южном фасе Курского выступа. Основные силы противника перешли к обороне.

13-15 июля немецкие войска продолжали атаки лишь против частей 5-й гвардейской танковой и 69-й армий южнее Прохоровки. Максимальное продвижение немецких войск на южном фасе достигло 35 км. 16 июля они начали отход на исходные позиции.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" и открытых источников.

Теги: история , Великая Отечественная война , Вторая мировая война , танк

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