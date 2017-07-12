up

12.07.2017 среда

EUR 69.2007

USD 60.7397

В Тюмени 15..17 С 3 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Ялуторовский психоневрологический интернат неправильно хранил крупу

11:32 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
justlanded.com

Нарушения законодательства при закупках крупы для государственных нужд выявили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в Ялуторовском психоневрологическом интернате.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на момент проверки в учреждении в обороте находилось более 140 кг различных круп. Были отобраны пробы для определения соответствия требованиям нормативных документов.

По результатам испытаний установлено, что крупа ячневая №2 и пшеничная мелкодробленая из мягкой пшеницы не соответствуют требованиям ГОСТа по следующим показателям: доброкачественное ядро - 98,4%; крупность - 50%, мучка - 1,28%. На крупу манную в количестве 70,68 кг отсутствуют документы о качестве. Крупы учреждение хранило на складе с высокой влажностью.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений, директору внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Соб. инф.

Теги: штраф , Ялуторовск , крупа , Россельхознадзор

Последние новости

12:49 Тюменка борется за теннисный трофей в Греции
12:38 Вкусно по-тобольски: "Сибирский разносол" приготовил сюрпризы
12:27 Светлана Калинина: Тюмени есть чем гордиться Фото
12:16 На Ямале удвоилось число обследованных на ВИЧ
12:05 Тюменская цветущая яблоня станет конкурентом японской сакуре
11:54 "Матиз" столкнулся с экскаватором в Тюмени, водитель погиб Фото
11:43 Директор тюменской фирмы задолжала работникам более миллиона рублей
11:32 Ялуторовский психоневрологический интернат неправильно хранил крупу
11:21 Уральский федеральный университет вошел в первый национальный рейтинг вузов России
11:10 Подозреваемого в насилии над ребенком задержали в Нижневартовске
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Новую школу построят в Заводоуковске

Владимир Якушев: для региона важны все инвесторы без исключения

Губернатор: восемь тысяч семей региона вышли на самообеспечение

Политика

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Рейтинг "Единой России" растет

Экономика

Банк "Открытие" выступил партнером регионального отделения Пенсионного фонда России

Бизнес Тюмени раскрыл мобильную арифметику

Тюменские предприниматели создали первую в России технологическую линию по производству сукралозы

Общество

Вкусно по-тобольски: "Сибирский разносол" приготовил сюрпризы

Светлана Калинина: Тюмени есть чем гордиться

На Ямале удвоилось число обследованных на ВИЧ

Спорт

Тюменка борется за теннисный трофей в Греции

В Самаре лидирует тюменcкий шахматист

Тюменский шахматист выиграл уральский трофей

Происшествия

"Матиз" столкнулся с экскаватором в Тюмени, водитель погиб

Директор тюменской фирмы задолжала работникам более миллиона рублей

Подозреваемого в насилии над ребенком задержали в Нижневартовске
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+