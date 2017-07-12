Ялуторовский психоневрологический интернат неправильно хранил крупу

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Нарушения законодательства при закупках крупы для государственных нужд выявили специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО в Ялуторовском психоневрологическом интернате.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на момент проверки в учреждении в обороте находилось более 140 кг различных круп. Были отобраны пробы для определения соответствия требованиям нормативных документов.

По результатам испытаний установлено, что крупа ячневая №2 и пшеничная мелкодробленая из мягкой пшеницы не соответствуют требованиям ГОСТа по следующим показателям: доброкачественное ядро - 98,4%; крупность - 50%, мучка - 1,28%. На крупу манную в количестве 70,68 кг отсутствуют документы о качестве. Крупы учреждение хранило на складе с высокой влажностью.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Учреждению выдано предписание об устранении нарушений, директору внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Соб. инф.