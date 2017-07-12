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Директор тюменской фирмы задолжала работникам более миллиона рублей

11:43 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА Тюменская линия

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации возбуждено в Тюмени.                

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с августа по ноябрь 2016 года директор общества "Сибирский кузнец" не выплатила заработную плату в полном объеме 22 работникам. Общая сумма долга по зарплате составила не менее 1 млн 277 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает гражданам, что в случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Если же заработная плата не выплачивается полностью более двух месяцев либо более трех месяцев выплачивается лишь частично, следует обращаться в следственный комитет.

Теги: невыплата зарплаты

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