Директор тюменской фирмы задолжала работникам более миллиона рублей

Фото ИА Тюменская линия

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам коммерческой организации возбуждено в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с августа по ноябрь 2016 года директор общества "Сибирский кузнец" не выплатила заработную плату в полном объеме 22 работникам. Общая сумма долга по зарплате составила не менее 1 млн 277 тыс. рублей.

Устанавливаются обстоятельства преступления. Принимаются меры, направленные на возмещение задолженности работникам общества. Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление напоминает гражданам, что в случаях задержки и невыплаты заработной платы следует обращаться в Государственную инспекцию труда или прокуратуру. Если же заработная плата не выплачивается полностью более двух месяцев либо более трех месяцев выплачивается лишь частично, следует обращаться в следственный комитет.