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Фестиваль "Квасной пир – на весь мир" развернется в Ялуторовском остроге

09:11 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото комитета по культуре и туризму администрации Ялуторовска

Сотни любителей кваса соберутся в Ялуторовском остроге на фестиваль "Квасной пир – на весь мир" 23 июля в 14 часов.

В 2017 году это событие вошло в национальный календарь России, сообщает комитет по культуре и туризму администрации Ялуторовска.

Гостей фестиваля ждет яркая программа, вкусные угощения, дегустация кваса и прохладительных напитков производителей тюменского региона.

Любителей повеселиться и отдохнуть ждут множество конкурсов, а победителей - призы. Гости поучаствуют в народных играх и забавах, конкурсах на лучшие рецепты кваса, посетят ярмарку меда и фотозоны. Творческие коллективы порадуют творчеством и подарят позитивные эмоции.

Ялуторовские мастерицы проведут мастер-классы, познакомят с выставкой декоративно-прикладного творчества и сувенирной продукцией. Каждый гость побывает в сувенирной лавке.

Цена билета: детский - 100 рублей (дети до пяти лет бесплатно), взрослый - 200 рублей.

Справки по телефону: (34535) 2-05-95, 2-02-83.

Теги: квас , Ялуторовский острог , туризм , мастер-классы

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