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Пермский этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" наполнится тюменской музыкой

08:01 22 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Анастасии Канады

Folk-metall группа Aeterna и музыкальный коллектив Просто Горыныч, играющий "русский народный heavy metall", наполнят этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы" тюменской музыкой. Мероприятие состоится с 21 по 23 июля в живописной долине села Серегово Чердынского района Пермского края.

Тюменские музыканты представят программы в течение двух дней: "Просто Горыныч" выступит на главной сцене 21 числа, начало в 23 часа 30 минут, а группа Aeterna с программой "Легенда начинается" - там же, но 22 июля, начало в 21 час.

Вместе с сибирскими коллективами на самобытный праздник древней Чердыни, который проходит в рамках Большого летнего фестиваля "Пермский период. Новое время", прибудут Spiritual Seasons из Харькова, группа Грай из Набережных Челнов, а также два местных пермских коллектива: ТРОИН и Ярос.

"На двух фестивальных сценах (большой и малой), а также на интерактивных площадках можно увидеть множество творческих коллективов: театральных, танцевальных, клубов исторической реконструкции, ремесленников и художников. Можно покататься на лошадях и даже совершить полет на дельтаплане и параплане! В общем, программа фестиваля обещает быть насыщенной, и мы очень рады, что нам впервые удастся посетить Пермский край, участвуя в таком масштабном фестивале!", - поделилась эмоциями музыкант группы Aeterna Алена Дубровина.

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Фото организаторов фестиваля "Зов Пармы"
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Как отмечают организаторы фестиваля "Зов Пармы", у гостей будет возможность не только послушать хорошую музыку, но и побывать в юрте, примерить национальную одежду, приготовить пищу по древним рецептам, принять активное участие в Прокопьевской ярмарке. На ней всех будет ждать выставка-продажа изделий народных промыслов и ремесел, концерт-фестиваль сказителей Перми Великой, II конкурс мастер-классов декоративно-прикладного искусства, народных художественных промыслов и традиционных ремесел "Душа земли Чердынской".

Владислав Соколов

Теги: Aeterna , фестиваль , концерты , этнография , фольклор , Пермский край

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