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Основатель "Геликон-оперы": "Лето в Тобольском кремле" — не просто фестивальный проект

18:05 12 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "Лето в Тобольском кремле" в 2017 году — это не просто фестивальный проект. Это соединение культур двух регионов в одном спектакле.

Такое мнение высказал в своем видеообращении к гостям фестиваля народный артист России, художественный руководитель и основатель музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман.

Записать видео его вынудили обстоятельства: Дмитрий Бертман не сможет быть в Тюмени и Тобольске в дни фестиваля.

"К сожалению, я не мог справиться с графиком и не приеду в Тюмень, хотя мне очень хотелось именно к вам, потому что фестиваль носит потрясающее название "Лето в Тобольском кремле". У нас в Москве с летом проблема. Для нас это огромное событие: театр "Геликон-опера" будет принимать участие в фестивале в Тюмени и в Тобольске! А все потому, что, во-первых, Тобольск — это историческое место и уже счастье приехать туда! Я обязательно когда-нибудь приеду. А Тюмень для нас город, который подарил нам мэра — Сергея Собянина. Он работал у вас, и именно по его инициативе у Геликон-оперы появился потрясающий дом, потрясающий театр", - отметил Дмитрий Бертман.

Он также добавил, что в Москве все знают о предстоящем событии и завидуют артистам его музыкального театра, которые будут "пить" сибирский воздух и видеть всю красоту происходящего.

Основатель знаменитого театра выразил благодарности губернатору региона и областному департаменту культуры за поддержку гастролей, а также культуры и искусства в целом.

"Я очень благодарен губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, при поддержке которого проходят наши гастроли, который поддерживает культуру, искусство в этом регионе. Спасибо огромное! Сегодня это огромная ценность и радость. Я очень благодарен департаменту культуры Тюменской области. И еще мне хочется сказать спасибо продюсеру Николаю Гулевичу. Опытнейшему специалисту, который полон любви к артистам и делает все, чтобы все были довольны", - подчеркнул он.

Не забыл Дмитрий Бертман поблагодарить и тюменский симфонический оркестр, которому предстоит сопровождать спектакли "Геликон-оперы". Он также выразил надежду на то, что благодаря этому фестивалю культурная жизнь двух регионов станет ближе и зрители, которые попадут на "Лето в Тобольском кремле", обязательно заглянут в Москву и не пройдут мимо театра "Геликон-опера".

Владислав Соколов

Теги: Тюменский симфонический оркестр , опера , Лето в Тобольском кремле , спектакль , Сергей Собянин

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