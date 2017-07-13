Молодые тюменские казаки получили военные чины

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103 кадета участвовали военно-полевых сборах Тюменского православного казачьего учебного центра.

Проходили сборы в с. Беленичное Тавдинского района (Свердловская область). С кадетами работали 20 казаков-инструкторов православного казачьего учебного центра. В истории центра это десятые военно-полевые сборы. Традиционно на них ребята закрепляют навыки, полученные в течение учебного года, и отрабатывают боевые приемы.

В церемонии закрытия сборов участвовали протоиерей Сергий Циммер, настоятель Тавдинского прихода в честь святителя Николая Чудотворца, атаман Южно-Тобольского отдельского казачьего общества Николай Белослудцев, представители совета стариков ЮТОКО, родители кадет.

Пятеро молодых казаков учебного центра получили казачьи чины. Старшими урядниками назначены Егор Вириясов, Дмитрий Макаров, Даниил Якимов, урядником - Максим Данекин, младшим урядником - Анатолий Матвиенко. Все кадеты, успешно выполнившие программу полевых сборов, получили знаки отличия.

Напомним, Тюменский православный казачий учебный центр работает параллельно с воскресной школой, но на войсковой основе. Юноши учатся боевым приемам, владению нагайкой и шашкой и осваивают ползание по-пластунски, сообщает пресс-центр Сибирского казачьего войска.