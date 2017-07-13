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Жилищный кодекс РФ нуждается в уточнении, считают эксперты народного фронта

15:48 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
onf.ru

Органы государственного надзора должны не просто следить за исполнением законов, но и реагировать, если те или иные нормы не учитывают всех реалий жизни граждан.

Такую точку зрения высказала член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, подводя итоги выездной сессии ОНФ "О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области".

"Надзорные органы сегодня не помогают органам власти, потому что они должны еще и предупреждать правонарушения в той или иной сфере, вести разъяснительную работу, - отметила она. - Вот сегодня тюменские ТОСы справедливо поставили вопрос о плате за лифты для жителей первых этажей многоквартирных домов, о том, что появилась категория домов разных уровней, где в одних подъездах лифты есть, а в других нет. Но все вместе они обязаны за лифт платить. Мы забыли, что Жилищный кодекс тоже должен быть уточняющим".

Эксперт центрального штаба Общероссийского народного фронта считает, что Госжилинспекция не в полной мере выполняет свои функции, не информируя Министерство строительства и ЖКХ о многочисленных обращениях граждан, которые эти вопросы поднимают.

"Мы уже больше двух лет объясняем жилищному надзору, что если у вас есть такие обращения граждан и если они идут массово, возможно, Жилищный кодекс надо менять, дополнять. Возможно, надо заключать два договора на содержание и пользование лифтом. Чтобы были разные тарифы, и люди это видели", - пояснила Светлана Калинина.

Что касается домов разного уровня, то они, по словам эксперта ОНФ, стали строиться после принятия Жилищного кодекса и это просто обязывает вносить поправки в нормативную базу.

"Надо взять ответственность на себя как государственной структуре и вынести этот вопрос для обсуждения суда, который бы принял решение в защиту интересов неограниченного числа граждан. А иначе кто в министерстве будет знать, что есть такая проблема, что есть дома разной этажности и надо внести это определение в Жилищный кодекс", - подчеркнула Светлана Калинина.

В более точном определении, по ее словам, нуждаются и такие понятия, как общедомовое имущество, общедворовое хозяйство, газон или зеленая зона.

Борис Олейник

Теги: благоустройство , Госжилинспекция , ОНФ , городская среда , Светлана Калинина , Жилищный кодекс

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