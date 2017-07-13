Тюменка завоевала европейскую медаль по боксу

Фото: ТГМЦ

Тюменка Алена Токарчук завоевала бронзовую медаль первенства Европы по боксу среди девушек 15-16 лет и юниорок 17-18 лет в болгарской Софии.

На континентальном форуме выступили 226 спортсменок из 29 стран.

Россию представляли 23 девушки. Впервые в состав сборной страны попала представительница Тюмени Алена Токарчук, выступающая в весовой категории до 48 кг. Весной спортсменка стала победителем юниорского первенства России по боксу, таким образом, получив путевку на первенство Европы.

Алена стала частью боксерской "семьи" по воле случая - папа привел ее младшего брата в секцию бокса при детско-юношеском центре "Контакт", заодно устроил туда и Алену. Так девять лет назад девочка вместе с мальчишками стала заниматься этим видом спорта под руководством тренера Сергея Свистунова.

Фото: ТГМЦ

На сегодняшний день в копилке Алены много наград разного уровня, из последних – золото первенства Москвы среди юниоров и золото первенства России.

Впервые выступив на континентальном первенстве, тюменка показала отличный результат, заняв третье место в своем весе. В полуфинальном бою Алена уступила хозяйке первенства - болгарке Эми-Мари Тодоровой, которая по итогам финального сражения стала трехкратной чемпионкой Европы по боксу, сообщает тюменский городской многопрофильный центр.

"Я знала, что будет сложно, на первенстве Европы выступают лучшие из лучших. И, в принципе, легких соревнований не бывает. Любой старт – это волнение, может в какой-то мере страх, но я всегда стараюсь справиться с эмоциями. Вместе с тренерским штабом мы обсудили все недочеты и готовы работать над дальнейшим совершенствованием техники", - дала оценку Алена.

В общекомандном зачете сборная Российской Федерации среди юниорок (17-18 лет) заняла первое место. Выступая в десяти весовых категориях, россиянки принесли в копилку четыре золотых, одну серебряную и четыре бронзовых медали.

В соревнованиях среди девушек (15-16 лет) российская сборная стала третьей, уступив Англии (1 место), Турции и Ирландии (они разделили второе место). В тринадцати весовых категориях наши атлеты завоевали одну золотую, пять серебряных и три бронзовых медали.