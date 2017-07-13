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Любитель пьяной езды проведет в колонии строгого режима полтора года

16:43 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Житель Ялуторовска отправлен за пьяную езду в колонию строгого режима. 

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2016 года 32-летний житель Ялуторовска Виталий Тараканов был лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев и оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду.

Днем 19 июня 2017 года Тараканов сел за руль принадлежавшего матери ГАЗ 3110 и поехал в магазин в селе Памятное. Там со своим знакомым он выпил вина и поехал обратно. На одной из сельских улиц ему повстречался автопатруль ДПС. Увидев их, Тараканов съехал на обочину. Это показалось подозрительным полицейским. Инспектор ДПС подошел к водителю и попросил предъявить документы, тот сообщил, что лишен водительских прав. От Тараканова исходил резкий запах алкоголя, проведенное освидетельствование подтвердило, что он пьян.

Суд назначил Тараканову 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Теги: Ялуторовск , пьяная езда , уголовное дело , прокуратура

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