Любитель пьяной езды проведет в колонии строгого режима полтора года

Фото Госавтоинспекции Тюменской области

Житель Ялуторовска отправлен за пьяную езду в колонию строгого режима.

Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2016 года 32-летний житель Ялуторовска Виталий Тараканов был лишен водительских прав на 1 год 6 месяцев и оштрафован на 30 тыс. рублей за пьяную езду.

Днем 19 июня 2017 года Тараканов сел за руль принадлежавшего матери ГАЗ 3110 и поехал в магазин в селе Памятное. Там со своим знакомым он выпил вина и поехал обратно. На одной из сельских улиц ему повстречался автопатруль ДПС. Увидев их, Тараканов съехал на обочину. Это показалось подозрительным полицейским. Инспектор ДПС подошел к водителю и попросил предъявить документы, тот сообщил, что лишен водительских прав. От Тараканова исходил резкий запах алкоголя, проведенное освидетельствование подтвердило, что он пьян.

Суд назначил Тараканову 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он на три года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.