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Жителя Сургута осудят за секс-чат с ребенком

09:57 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
sledcomrf.ru

21-летнего жителя Сургута обвиняют в интимной переписке с несовершеннолетней в социальной сети ВКонтакте. Возбуждено уголовное дело. 

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО, молодой человек в соцсети завел диалог с четвероклассницей, с которой на протяжении нескольких дней вел переписку на сексуальные темы. Когда о такой переписке стало известно родителям девочки, они обратились к следователям.

По уголовному делу проводятся следственные действия. За совершение данного преступления виновному может быть назначено наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.

Следственное управление призывает родителей обратить внимание детей на опасность общения через Интернет с малознакомыми людьми и на возможные негативные последствия такого общения. К примеру, злоумышленник может войти в доверие к малолетнему собеседнику, затем под безобидным предлогом убедить ребенка выслать ему фотографии интимного характера, а после начать шантажировать и угрожать распространением непристойных материалов среди друзей и родственников, в случае невыполнения его требований.

Теги: дети , Интернет , уголовное дело , Сургут

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