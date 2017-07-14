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Можно ли обойтись в отпуске без мобильного телефона

15:05 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото компании "МегаФон"

Сезон отпусков в разгаре – кто-то уже отдохнул, другие пакуют чемоданы. Помимо паспорта, солнцезащитных очков и удобной обуви, обязательный атрибут отпускника — смартфон. Впрочем, такой ли он обязательный?

По данным ВЦИОМ, в 2017 году самые желанные места отдыха россиян – Крым, Черноморское побережье Кавказа и Турция. На все курорты отпускники отправятся с гаджетами. Полезно ли брать с собой мобильного спутника или стоит отдохнуть от него, отвечают эксперты.

Психологи в смартфоне трагедии не видят. Да, желательны передышки, но и к этому следует подходить осознанно.

"Вопрос отказа от мобильного на отдыхе индивидуальный: многие не могут без гаджета, — признает психолог Марина Биксина. – Отключить его на недельку не помешало бы, но трудно. Рекомендую проводить 3-4 часа в день без смартфона. Включайтесь в реальную жизнь и общение, а психика за это время отдохнет. Но это должно быть обдуманное решение. Если отказ от гаджетов против воли, то ничего хорошего это не даст".

Представители сферы туризма отмечают: зная направление, можно спрогнозировать, как часто вы будете пользоваться мобильным.

"Если занятой человек решит отдохнуть от гаджетов, я бы порекомендовала ему Америку, — советует руководитель студии путешествий Елена Соловьева. – Или Доминикану, где сложно с доступом в Интернет. В 2017 году туристы еще жалуются на плохой Wi-Fi в Турции".

Большинству нет необходимости всегда быть на связи, но мы все равно онлайн. В преддверии отпусков все сверяются с курсом мобильных операторов и ищут волшебную кнопку отключения роуминга.

Усилиями операторов роуминг все же перестает быть дорогим. Пользоваться Интернетом и звонить в любой точке России, как дома, предложил "МегаФон" в тарифах "Включайся".

"Мы привыкли проверять соцсети, общаться в мессенджерах, контролировать здоровье онлайн – считать шаги, пульс, калории. В поездке можно сохранить привычный ритм общения, главное до отпуска подключить подходящий тариф. Например, "Включайся! Общайся", где безлимит на мессенджеры и соцсети, 12 гигабайт Интернета по России и приличный пакет минут. Я за то, чтобы гаджеты делали жизнь проще. С зеленой SIM-картой вы всегда в зоне доступа, и у вас нет повода переживать о качестве связи или ее стоимости", - отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке "МегаФона" на Урале Сергей Алферов.

Общение в путешествиях по земному шару также не ударит по карману. С опцией "Весь мир" предлагают 40 минут входящих вызовов в день. А цена услуги менее 1 доллара в сутки.

Идеи о гаджетах-помощниках придерживается заядлый путешественник Сергей Ерохин. 

"В моем рюкзаке обязательны всевозможные зарядки, батарейки, провода к гаджетам. В дороге с электроникой поступайте так, как со спичками – держите в надежном месте, но под рукой, чтобы быстро достать: сделать кадр или подзарядиться, когда рядом появилась розетка", — признается он.

Каждое лето Сергей отправляется в поездки по стране самолетом, поездом или автостопом. С такой интенсивностью передвижений важно оставаться онлайн, уверен он.

Отпуск – заряд энергии и новые впечатления, делиться которыми приятно. Поэтому куда бы вы ни собрались, рекомендуем оставаться на связи, для этого перед путешествием загляните в салон "МегаФона" и не забудьте зарядник.

Теги: МегаФон

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