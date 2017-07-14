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Владимир Якушев: тюменская полиция защищает права и интересы жителей региона

14:32 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Важная тенденция к снижению количества тяжких и особо тяжких преступлений наметилась в регионе. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев на расширенном заседании коллегии областного УМВД России.

"Тюменская полиция всегда работает в напряженном режиме, решая очень важные задачи по защите законных прав и интересов граждан. Снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений - положительный результат деятельности региональных органов внутренних дел. Нужно продолжать и наращивать работу в этом направлении", - отметил губернатор.

По словам начальника штаба УМВД по Тюменской области полковника полиции Ислама Имамова, количество тяжких и особо тяжких преступлений в регионе за первое полугодие 2017 года снизилось на 2,8%. Если за первые шесть месяцев 2016 года было зарегистрировано 2 тыс. 439 таких преступлений, то в первом полугодии текущего года - 2 тыс. 370. На 12%, с 62 до 54, снизилось количество убийств, на 17,6%, с 216 до 178, - случаев тяжкого вреда здоровью, на 48,8%, с 86 до 44, - разбойных нападений, на 10,9%, с 357 до 318, - грабежей, на 16,7%, с 30 до 25, - изнасилований.

"В целом задачи по профилактике, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений выполнены. Тем не менее есть ряд проблем и недостатков, которые выявляет прокуратура. Поступают и нарекания со стороны общественности. Поэтому мы должны сосредоточиться на этих проблемах, найти пути их решения, чтобы выстроить более эффективный механизм противодействия преступности", - отметил начальник УМВД по Тюменской области генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

Евгений Бабенко

Теги: Юрий Алтынов , Владимир Якушев , УМВД России по Тюменской области , преступность

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