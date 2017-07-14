Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

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Тело мужчины, пропавшего вместе с сыном в мае 2017 года, обнаружено в Нижневартовском районе Югры.

Напомним, в производстве следственного отдела по Нижневартовску следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу находится уголовное дело, возбужденное в мае 2017 года по факту безвестного исчезновения жителя п. Ваховск 1971 года рождения и его 15-летнего сына.

Из материалов уголовного дела следует, что отец с сыном находились на рыбалке примерно в 40 м по р. от поселка. Вечером 8 мая 2017 года они по телефону сообщили родным о намерении возвратиться, но так и не приехали.

12 июля тело мужчины обнаружили спасатели на р. Вах во время поисковых мероприятий. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не выявлено. Спасательного жилета на мужчине не было. В настоящее время следователи СКР устанавливают объективную картину произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Поиски пропавшего подростка продолжаются.