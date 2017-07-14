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В Тобольске осудят группировку наркодельцов

15:16 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
volgasib.ru

Уголовное дело  в отношении  пятерых жителей Тобольска, занимавшихся сбытом героина, направила в суд  прокуратура Тюменской  области. 

Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  п. "а" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств,  совершенный организованной группой) и ч. 3 ст. 30  пп. "а, г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере). 

По версии следствия, в феврале 2016 года  гражданин Р. создал организованную преступную группу, в состав которой вошли еще четыре человека.  Группировка специализировалась на сбыте героина через тайники, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. 

7 ноября 2016 года во время спецмероприятий сотрудники управления  по контролю за оборотом наркотиков областного управления МВД России задержали  всех участников группировки. По решению суда они заключены под стражу. По данному уголовному делу из незаконного оборота было изъято более 380 р. героина. 

Прокуратура региона утвердила по данному уголовному делу  обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

 

 

Теги: наркоконтроль , суд , прокуратура

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