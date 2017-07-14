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Стартовал фотоконкурс "Тобольский характер – человек труда"

15:51 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Очередной десант тюменских и тобольских фотожурналистов, блогеров и фотолюбителей высадился на Тобольской строительной площадке компании СИБУР и на судоремонтном заводе в поселке Сумкино 14 июля. 

По итогам фотосъемки пройдет специальный творческий конкурс "Тобольский характер – человек труда" по трем номинациям : "Портрет созидателя" (портрет сотрудника или групповое фото строителей подрядных организаций, занятых на строительстве "ЗапСибНефтехима"); "Стройка в объективе: индустриальный пейзаж"  (будущие промышленные объекты "ЗапСибНефтехима"), "Детальный фото взгляд" (интересные, необычные детали, характеризующие процесс строительства).

Конкурсные фотоработы (не более 10 штук от автора) принимают до 30 июля 2017 года. В конкурсе могут принять участие все желающие авторы, отразившие строительство нефтехимического гиганта на Иртыше в последние два года.

Снимки должны сопровождаться информацией о съемке - название, описание объекта, история создания, история персонажа. Подведение итогов конкурса пройдет во втором полугодии 2017 года, победители каждой номинации наградят ценными призами. Лучшие фотографии войдут в передвижную выставку, которая будет демонстрироваться в общественных местах Тобольска.

По вопросам участия в фотоконкурсе обращаться через модуль обратной связи на сайте aefremov.com.

Фототур организовали оргкомитет по подготовке XVI межрегионального конкурса репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" и генеральный партнер фотоконкурса компания СИБУР при поддержке депутатской фракции "Единая Россия" в Тюменской областной думе.

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Сергей Русанов

Теги: Сумкино , СИБУР , Тобольск , Тобольская промышленная площадка

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