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Ученые из МГУ создали новый антибиотик

12:42 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Ученые Научно-исследовательского института физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова выяснили, что антиоксидант SkQ1 обладает сильным антибактериальным действием.

Как сообщает РИА Новости, исследование выполнено в рамках проекта "Ноев Ковчег" (при поддержке РНФ), а его результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Митохондриально-направленный антиоксидант SkQ1 — синтетическое соединение, полученное учеными МГУ. Оно состоит из иона Скулачева, или SkQ+, и мощного растительного антиоксиданта пластохинона (Q), которые соединены между собой цепочкой углеродных атомов. Соединение заряжено положительно и проникает в митохондрии, где обезвреживает ядовитые активные формы кислорода. Уже опубликованы работы о том, что SkQ1 замедляет старение мышей, значительно ускоряет заживление диабетических ран, помогает при борьбе с аутоиммунным артритом у крыс.

"Мы исследовали действие митохондриально-направленного антиоксиданта SkQ1 на бактериальные клетки и выяснили, что SkQ1 является сильным антибиотиком. Мишень этого антибиотика — мембрана бактерий, разность потенциалов на которой он снижает", — сообщает Павел Назаров, первый автор статьи, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ ФХБ имени А.Н. Белозерского МГУ имени М.В. Ломоносова.

Оказалось, что SkQ1 проявляет сильную антибактериальную активность по отношению к грамположительным бактериям Bacillus subtilis, Mycobacterium sp. и Staphylococcus aureus, а также грамотрицательным Photobacteriumphosphoreum и Rhodobacter sphaeroides. Более устойчивые бактерии, такие как кишечная палочка, могут защищаться от SkQ1 только наличием особых помп множественной лекарственной устойчивости, однако, при их отсутствии, кишечная палочка обречена разделить судьбу менее "удачливых" бактерий.

"Резистентность к антибиотикам — один из серьезнейших вызовов для современной медицины. Одна из важных идей статьи заключается в том, что SkQ1 проявляет антибактериальную активность в отношении сразу обеих групп бактерий: и грамположительных, и грамотрицательных. Нами показано, что SkQ1 потенциально может быть эффективным в защите зараженных млекопитающих, убивая даже резистентные бактерии", — говорит Павел Назаров.

Работа полностью выполнена сотрудниками и выпускниками МГУ.

 

 

Теги: ученые , МГУ

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