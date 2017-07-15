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Ученые выяснили, где живут самые активные и самые ленивые люди

16:45 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Ученые из Стэнфордского университета собрали информацию о физической активности пользователей смартфонов в 111 странах мира/

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научный портал ScienceAlert.

В ходе исследования ученые проанализировали данные более 700 тысяч пользователей мобильного приложения, отслеживающего физическую активность. Им удалось установить значительную разницу в уровне физической активности между самыми "подвижными" и "ленивыми" странами.

Так, житель Гонконга в среднем совершает 6 тыс. 880 шагов в день, в то время как индонезиец — лишь 3 тыс. 513. В среднем участники исследования проходили около 5 тыс. шагов в день. Россия замыкает пятерку самых активных стран с показателем 5 тыс. 969 шагов.

 Вместе с тем ученые отметили, что уровень ожирения у жителей стран, ставших объектами исследования, зависит не столько от средних показателей физической активности, сколько от диспропорции в ее уровне между группами населения.

"Если в какой-то стране часть людей очень активна, а другая — наоборот, то величина разрыва между ними — серьезный индикатор уровня ожирения в данном обществе", — пояснил один из авторов работы, биоинженер Скотт Делп.

Наибольший разрыв между "подвижным" и "неактивным" населением обнаружился в Саудовской Аравии, Австралии, Канаде, Египте и США. Наименьшую разницу в двигательной активности населения ученые зафиксировали в Гонконге, Китае, Швеции, Южной Корее и Чехии. Россия в списке заняла 14-е место, после Дании и перед Чили.

 

Теги: ученые

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