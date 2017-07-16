Лучшие фотохудожники форума "Таврида" поедут на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов

forumtavrida.ru

Работать в пуле фотоцентра XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов пригласят фотохудожников - участников образовательного форума "Таврида".

Молодые таланты приехали со всей страны, чтобы впервые пройти отдельную образовательную программу в рамках второй смены форума, посвященной работе с художниками, скульпторами и искусствоведами от 18 до 30 лет.

Профильное направление организовано партнером смены – единственным в России Центром продюсирования фотографии "ProLab". Молодые фотохудожники должны в короткие сроки оформить первую в истории "Тавриды" фотовыставку работ, созданных на площадке форума. Руководитель "ProLab" Николай Канавин отметил, что "Таврида" — это открытие новых имен как в профессиональном фотомире в целом, так и в сотрудничестве с Центром продюсирования фотографии.

Участники, проявившие себя на форуме, поедут на Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

"Задача фотоцентра на Всемирном фестивале — собирать материалы о работе и жизни ВФМС со стороны участников, профессиональных аккредитованных фотографов, чтобы сделать художественный альбом — большую книгу фестиваля. Два человека, которые проходят обучение в фотошколе "ProLab" на "Тавриде", по итогам работы получат аккредитацию от нашего фотоцентра. Их задача — проникать в самую гущу событий, чтобы создать художественный образ фестиваля. Мы сделаем все, чтобы история XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов была отражена в талантливых фотографиях", - рассказал Руководитель Центра продюсирования фотографии "ProLab" Николай Канавин.