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По маршруту №10 в Тюмени будет курсировать электробус

17:10 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Электробус большого класса вместимостью до 90 человек выйдет на дороги Тюмени в 2017 году.

Курсировать он будет по гостевому маршруту №10 - от аэропорта Рощино через ж.-д. вокзал до автовокзала и обратно.

Об этом на пресс-конференции рассказал заместитель директора городского департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

"Это автобус на электрической тяге, который имеет автономный ход, никакой контактной сети, как у троллейбусов, не предусмотрено. Он будет проходить ночную зарядку на территории ПАТП и потом в течение дня без остановок курсировать. Это экологичный вид транспорта, который не будет портить облик города", - рассказал Евгений Ташланов.

Всего в планах властей в 2017 году обновить городской автопарк на 166 единиц. 22 новых автобуса большой вместимости уже вышли на дороги города. Еще 95 автобусов, способных перевозить до 108 пассажиров, поступят в Тюмень до конца года. Причем десять из них будут в качестве топлива использовать природный газ. Такой опыт станет первым для Тюмени и, как полагают специалисты, в эксплуатации такие машины должны быть дешевле, чем автобусы на дизельном топливе.

Евгений Ташланов подчеркнул, что важным критерием качества обслуживания пассажиров общественного транспорта становится увеличение вместимости автобусов. Соответствующие обращения неоднократно поступали от горожан. В этой связи в числе новых будут и 48 автобусов ЛиАЗ особо большого класса, которые смогут перевозить до 200 человек.

"Это колоссальное количество таких автобусов для Тюмени, никогда столько еще не было на маршрутах. В зимний период они будут задействованы на опорной магистральной сети, а на летний период будут переключаться на садоводческие маршруты", - пояснил Евгений Ташланов.

Фото ИА "Тюменская линия"

На линии в Тюмени ежедневно выходят 1 тыс. 189 автобусов, в городе работают девять организаций-перевозчиков. Подвижной состав представлен 550 автобусами большого класса и 639 автобусами малого класса. Первые задействованы на опорной сети магистральных маршрутов, где сформирован наибольший пассажиропоток. Это наиболее востребованные маршруты №1, 11, 14, 15, 17, 19, 25, 30, 39, 48. Интервал движения этих автобусов не превышает шести минут, за исключением маршрутов №19, 39 и 48.

Любовь Голышева

Теги: автобусы , аэропорт Рощино , общественный транспорт , электробус

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