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В Тюмени станут известны победители Кубка главы администрации города по мини-футболу

17:21 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Финальные матчи турнира по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы администрации Тюмени пройдут на стадионе СК "Строймаш" 18 и 19 июля. 

Турнир, стартовавший 7 июля, проходит в областной столице в седьмой раз. В 2017 году он собрал 45 дворовых команд по десять игроков в возрасте от 14 до 17 лет.

По итогам отборочных игр в финал вышли 24 команды в возрастных группах 14-15 и 16-17 лет.   

Команды-победители станут обладателями переходящих кубков. Обладателями трофеев в 2016 году стали команды "Грани – Вероника – Калина" (ДЮЦ "Вероника") и "Три поля" (ДЮЦ "Пламя").

Проявить спортивные качества смогут и юные болельщики футболистов из летних лагерей дневного пребывания – их ждут веселые старты, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.  

Соб. инф.

Теги: мини-футбол , детский летний отдых

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