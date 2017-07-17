up

17.07.2017 понедельник

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 14..16 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: газификация сел повышает качество жизни людей

16:51 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Газификация тюменских сел улучшает качество жизни людей и способствует развитию бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового газопровода в селе Червишево Тюменского района.

"В Тюменской области идет активная работа по газификации сельских населенных пунктов. Эту программу мы реализуем совместно с управляющей компанией "Газпром межрегионгаз Север". Благодаря нашему сотрудничеству за последние три года построено газопроводов и газифицировано домов больше, чем за все предыдущее десятитилетие", - обратился Владимир Якушев к жителям Червишево, поздравляя их с важным событием в жизни села.

От имени жителей Тюменской области глава региона поблагодарил трудовой коллектив и руководство управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север" за плодотворное сотрудничество.

"Тюменская область - один из немногих регионов страны, где газификация сельских территорий идет такими высокими темпами. Это очень важно, потому что приход газа в дома меняет к лучшему качество жизни людей. Кроме того, газификация предоставляет богатые возможности для развития бизнеса в сельской местности", - добавил Владимир Якушев. Губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию нового газопровода стал завершением первого этапа газификации села Червишево. На очереди - второй и третий этапы. В течение 2017-2018 годов село будет газифицировано полностью.

По словам генерального директора управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север" Александра Волкова, строительство газопровода в селе Червишево было начато в августе 2016 года. В рамках проекта газовики проложили более 12,6 тыс. метров газораспределительных сетей и установили 191 домовой подвод на границах земельных участков будущих потребителей.

"В рамках региональной программы газификации на 2014-2017 годы будет проложено 973 километра газовых сетей. Газ должен прийти в дома 25 тысяч семей в 138 населенных пунктах Тюменской области. На сегодняшний день построено 172 объекта газораспределения общей протяженностью 758 километров", - сообщил генеральный директор, подчеркнув, что в Тюменской области созданы исключительно комфортные условия для работы газовиков.

"Региональное правительство и губернатор Владимир Якушев сделали все необходимое для того, чтобы мы достигли уникальных для России высоких темпов и качества строительства газопроводов, а также низкой стоимости подключения газа. В результате ввода в эксплуатацию газопровода в селе Червишево получат доступ доступ к сети газораспределения. Причем деньги за это они платить не будут. Это наше тюменское ноу-хау - везде подключение стоит 60 тысяч рублей, а у нас - бесплатно. Совместно с правительством Тюменской области мы создали все условия для того, чтобы количество потребителей газа росло с каждым годом", - подчеркнул генеральный директор управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север".

После завершения торжественной церемонии Владимир Якушев и Александр Волков отправились в гости к семье Асадулиных-Фатюшиных, дом которых в селе Червишево был подключен к сети газоснабжения в рамках региональной программы. Супруги Рамиль Асадулин и Ирина Фатюшина рассказали губернатору и генеральному директору компании "Газпром межрегионгаз Север", что очень довольны позитивными переменами в своей жизни.

"Я думала, что придется заплатить за подключение 60 тысяч рублей. Оказалось - бесплатно. По оплате внутреннего газового оборудования нам предоставили рассрочку на полгода. Котел повесили, счетчик поставили, в общем, всю работу сделали очень оперативно, буквально за два дня. Вся наша семья очень рада", - сказала Ирина Фатюшина. Губернатор вручил семье Асадулиных-Фатюшиных скромный, но полезный подарок - чайник со свистком.

"Власти и газовики реализуют программу газификации очень быстро, а вот многие люди подключаться к газовым сетям не спешат. Надеюсь, пример семьи Асадулиных-Фатюшиных убедит жителей тюменских сел, что рассрочка - хороший механизм, и им нужно пользоваться", - заметил Владимир Якушев.

Отметим, что все потребители, получившие газ в дома в рамках региональной программы, заключили с компанией "Газпром межрегионгаз Север" комплексные договоры о выполнении работ по внутридомовой газификации. Средняя стоимость работ составила 36 тыс. рублей, в том числе типовой проект - 526 рублей, установка прибора учета, плиты, котла и обвязки - 35,5 тыс. рублей. При этом стоимость обслуживания сетей газораспределения Тюменской области в 2-2,5 раза ниже средних по России показателей.

﻿
1 /

Евгений Бабенко

Теги: Тюменский район , Александр Волков , инвестиционный климат , Владимир Якушев , Газпром межрегионгаз Север , газификация

Последние новости

20:16 Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты Фото
19:52 Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены Фото
18:37 В Ишиме водитель насмерть сбил пенсионерку
18:05 Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города
17:54 18 июля - события дня
17:43 Новый сезон "Игры престолов" стартует на МегаФон.ТВ
17:32 В Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности
17:21 В Тюмени станут известны победители Кубка главы администрации города по мини-футболу
17:10 По маршруту №10 в Тюмени будет курсировать электробус Фото
17:00 Организаторы Дня города поделятся секретами праздника
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены

Владимир Якушев: газификация сел повышает качество жизни людей

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Экономисты ТюмГУ прогнозируют изменение структуры занятости граждан

Завершена модернизация нефтеперекачивающей станции "Южный Балык-2"

Оборудование для "ЗапСибНефтехима" закупают у российских предприятий

Общество

18 июля - события дня

Новый сезон "Игры престолов" стартует на МегаФон.ТВ

В Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности

Спорт

Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города

В Тюмени станут известны победители Кубка главы администрации города по мини-футболу

Павел Тренихин подтвердил титул самого быстрого

Происшествия

В Ишиме водитель насмерть сбил пенсионерку

В Тюмени задержали подозреваемого в серии краж и грабежей

Следователи задержали четырех человек по делу об изнасиловании тюменки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+