Владимир Якушев: газификация сел повышает качество жизни людей

Фото ИА "Тюменская линия"

Газификация тюменских сел улучшает качество жизни людей и способствует развитию бизнеса. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, выступая на торжественной церемонии ввода в эксплуатацию нового газопровода в селе Червишево Тюменского района.

"В Тюменской области идет активная работа по газификации сельских населенных пунктов. Эту программу мы реализуем совместно с управляющей компанией "Газпром межрегионгаз Север". Благодаря нашему сотрудничеству за последние три года построено газопроводов и газифицировано домов больше, чем за все предыдущее десятитилетие", - обратился Владимир Якушев к жителям Червишево, поздравляя их с важным событием в жизни села.

От имени жителей Тюменской области глава региона поблагодарил трудовой коллектив и руководство управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север" за плодотворное сотрудничество.

"Тюменская область - один из немногих регионов страны, где газификация сельских территорий идет такими высокими темпами. Это очень важно, потому что приход газа в дома меняет к лучшему качество жизни людей. Кроме того, газификация предоставляет богатые возможности для развития бизнеса в сельской местности", - добавил Владимир Якушев. Губернатор отметил, что ввод в эксплуатацию нового газопровода стал завершением первого этапа газификации села Червишево. На очереди - второй и третий этапы. В течение 2017-2018 годов село будет газифицировано полностью.

По словам генерального директора управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север" Александра Волкова, строительство газопровода в селе Червишево было начато в августе 2016 года. В рамках проекта газовики проложили более 12,6 тыс. метров газораспределительных сетей и установили 191 домовой подвод на границах земельных участков будущих потребителей.

"В рамках региональной программы газификации на 2014-2017 годы будет проложено 973 километра газовых сетей. Газ должен прийти в дома 25 тысяч семей в 138 населенных пунктах Тюменской области. На сегодняшний день построено 172 объекта газораспределения общей протяженностью 758 километров", - сообщил генеральный директор, подчеркнув, что в Тюменской области созданы исключительно комфортные условия для работы газовиков.

"Региональное правительство и губернатор Владимир Якушев сделали все необходимое для того, чтобы мы достигли уникальных для России высоких темпов и качества строительства газопроводов, а также низкой стоимости подключения газа. В результате ввода в эксплуатацию газопровода в селе Червишево получат доступ доступ к сети газораспределения. Причем деньги за это они платить не будут. Это наше тюменское ноу-хау - везде подключение стоит 60 тысяч рублей, а у нас - бесплатно. Совместно с правительством Тюменской области мы создали все условия для того, чтобы количество потребителей газа росло с каждым годом", - подчеркнул генеральный директор управляющей компании "Газпром межрегионгаз Север".

После завершения торжественной церемонии Владимир Якушев и Александр Волков отправились в гости к семье Асадулиных-Фатюшиных, дом которых в селе Червишево был подключен к сети газоснабжения в рамках региональной программы. Супруги Рамиль Асадулин и Ирина Фатюшина рассказали губернатору и генеральному директору компании "Газпром межрегионгаз Север", что очень довольны позитивными переменами в своей жизни.

"Я думала, что придется заплатить за подключение 60 тысяч рублей. Оказалось - бесплатно. По оплате внутреннего газового оборудования нам предоставили рассрочку на полгода. Котел повесили, счетчик поставили, в общем, всю работу сделали очень оперативно, буквально за два дня. Вся наша семья очень рада", - сказала Ирина Фатюшина. Губернатор вручил семье Асадулиных-Фатюшиных скромный, но полезный подарок - чайник со свистком.

"Власти и газовики реализуют программу газификации очень быстро, а вот многие люди подключаться к газовым сетям не спешат. Надеюсь, пример семьи Асадулиных-Фатюшиных убедит жителей тюменских сел, что рассрочка - хороший механизм, и им нужно пользоваться", - заметил Владимир Якушев.

Отметим, что все потребители, получившие газ в дома в рамках региональной программы, заключили с компанией "Газпром межрегионгаз Север" комплексные договоры о выполнении работ по внутридомовой газификации. Средняя стоимость работ составила 36 тыс. рублей, в том числе типовой проект - 526 рублей, установка прибора учета, плиты, котла и обвязки - 35,5 тыс. рублей. При этом стоимость обслуживания сетей газораспределения Тюменской области в 2-2,5 раза ниже средних по России показателей.

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Евгений Бабенко