up

17.07.2017 понедельник

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 14..16 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены

19:52 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 882 млн рублей из областного и федерального бюджетов выделено на ремонт и строительство дорог в Тюменском районе в 2017 году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом рассказал журналистам губернатор Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

"В программу ремонта включены очень многие населенные пункты района. Пока нареканий к ее реализации нет. Все идет по плану - например, в селе Червишево из 8,5 километра по плану уже отремонтировано 2,5 километра дорог. Думаю, все работы будут выполнены в срок", - сказал Владимир Якушев. В Червишево глава региона прошел по отремонтированным улицам Южная и Юбилейный квартал. Качеством ремонта губернатор остался доволен.

Решение о том, какие улицы подлежат ремонту, принимается только с учетом мнения жителей, подчеркнула глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Мы планируем продолжить ремонт и строительство дорог в Тюменском районе. В муниципалитете идет активное индивидуальное жилищное строительство. Сначала мы подводим к застраиваемым участкам электричество, без которого стройка невозможна. Затем решаем вопросы водоснабжения и газификации. И только после этого, если строительство идет на большинстве площадок, приходим в будущие жилые массивы с дорогами. Поэтому, планируя бюджет на 2018 год, мы должны понимать, где будет идти дорожное строительство", - отметил Владимир Якушев.

Губернатор рассказал еще о двух важных проектах, реализуемых в столичном районе, - это благоустройство территорий и дворов. "Такие программы реализуются во всех регионах страны по поручению главы государства. Мы определим порядок работы по этим направлениям в текущем и следующем году. В том числе активно будем продвигаться по строительству тротуаров. Их уже построено немало, но потребность исчисляется сотнями километров, поэтому предстоит серьезная работа. Люди не должны ходить по проезжей части, да и в целом нужно делать наши районы еще более благоустроенными и привлекательными для жизни", - резюмировал Владимир Якушев.

По данным областного Главного управления строительства, в Тюменском районе предстоит отремонтировать 194 дорожных объекта протяженностью 122 км. Строители уже выполнили плана более чем на 20%. Ожидается, что работы будут полностью завершены до 1 октября.

﻿
1 /

Евгений Бабенко

Теги: тротуары , благоустройство , Тюменский район , ремонт дорог , индивидуальное строительство , Светлана Иванова , Владимир Якушев , строительство дорог

Последние новости

20:16 Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты Фото
19:52 Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены Фото
18:37 В Ишиме водитель насмерть сбил пенсионерку
18:05 Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города
17:54 18 июля - события дня
17:43 Новый сезон "Игры престолов" стартует на МегаФон.ТВ
17:32 В Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности
17:21 В Тюмени станут известны победители Кубка главы администрации города по мини-футболу
17:10 По маршруту №10 в Тюмени будет курсировать электробус Фото
17:00 Организаторы Дня города поделятся секретами праздника
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: туристу XXI века нужны интересные маршруты

Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены

Владимир Якушев: газификация сел повышает качество жизни людей

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Экономисты ТюмГУ прогнозируют изменение структуры занятости граждан

Завершена модернизация нефтеперекачивающей станции "Южный Балык-2"

Оборудование для "ЗапСибНефтехима" закупают у российских предприятий

Общество

18 июля - события дня

Новый сезон "Игры престолов" стартует на МегаФон.ТВ

В Салехарде установлен четвертый класс пожарной опасности

Спорт

Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города

В Тюмени станут известны победители Кубка главы администрации города по мини-футболу

Павел Тренихин подтвердил титул самого быстрого

Происшествия

В Ишиме водитель насмерть сбил пенсионерку

В Тюмени задержали подозреваемого в серии краж и грабежей

Следователи задержали четырех человек по делу об изнасиловании тюменки
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+