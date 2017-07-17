Ремонт и строительство дорог в Тюменском районе будут продолжены

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 882 млн рублей из областного и федерального бюджетов выделено на ремонт и строительство дорог в Тюменском районе в 2017 году в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом рассказал журналистам губернатор Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в муниципалитет.

"В программу ремонта включены очень многие населенные пункты района. Пока нареканий к ее реализации нет. Все идет по плану - например, в селе Червишево из 8,5 километра по плану уже отремонтировано 2,5 километра дорог. Думаю, все работы будут выполнены в срок", - сказал Владимир Якушев. В Червишево глава региона прошел по отремонтированным улицам Южная и Юбилейный квартал. Качеством ремонта губернатор остался доволен.

Решение о том, какие улицы подлежат ремонту, принимается только с учетом мнения жителей, подчеркнула глава Тюменского района Светлана Иванова.

"Мы планируем продолжить ремонт и строительство дорог в Тюменском районе. В муниципалитете идет активное индивидуальное жилищное строительство. Сначала мы подводим к застраиваемым участкам электричество, без которого стройка невозможна. Затем решаем вопросы водоснабжения и газификации. И только после этого, если строительство идет на большинстве площадок, приходим в будущие жилые массивы с дорогами. Поэтому, планируя бюджет на 2018 год, мы должны понимать, где будет идти дорожное строительство", - отметил Владимир Якушев.

Губернатор рассказал еще о двух важных проектах, реализуемых в столичном районе, - это благоустройство территорий и дворов. "Такие программы реализуются во всех регионах страны по поручению главы государства. Мы определим порядок работы по этим направлениям в текущем и следующем году. В том числе активно будем продвигаться по строительству тротуаров. Их уже построено немало, но потребность исчисляется сотнями километров, поэтому предстоит серьезная работа. Люди не должны ходить по проезжей части, да и в целом нужно делать наши районы еще более благоустроенными и привлекательными для жизни", - резюмировал Владимир Якушев.

По данным областного Главного управления строительства, в Тюменском районе предстоит отремонтировать 194 дорожных объекта протяженностью 122 км. Строители уже выполнили плана более чем на 20%. Ожидается, что работы будут полностью завершены до 1 октября.

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Евгений Бабенко