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Узбекистан планирует развивать сотрудничество с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени

10:38 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ФЦН

Делегация Республики Узбекистан посетила Федеральный центр нейрохирургии в Тюмени. Зарубежные гости ознакомились с работой центра и обсудили с его руководством перспективные направления сотрудничества.

По словам представителей Узбекистана, сотрудничество с Федеральным центром нейрохирургии в Тюмени представляет особый интерес для Бухарской областной больницы. В первую очередь речь идет об образовательной деятельности ФЦН.

"Мы проводим колоссальное количество образовательных курсов. За пять лет в ФЦН было организовано больше 20 международных мастер-классов, обучение прошли свыше 700 врачей со всего мира. Вот уже год на базе нашего центра действует кафедра нейрохирургии Первого МГМУ имени Сеченова, поэтому специалисты, обучившиеся у нас, получают сертификаты ведущего вуза страны", - рассказал главный врач ФЦН, профессор Альберт Суфианов.

Он отметил, что процесс образования врачей в рамках международного сотрудничества может проходить как в индивидуальной форме по различным технологиям лечения, так и в формате стандартного повышения квалификации.

"Наш центр уникален и по технологическому оснащению, и по комплексному подходу к процессу обучения. Помимо лекционной и кадаверной части, мы организуем занятия по живой хирургии, используем в работе не муляжи, а биологические материалы, чтобы специалисты получили максимально достоверное представление о современных методиках и могли применить их на местах", - сказал руководитель ФЦН.

Второе направление сотрудничества – это медицинский туризм. По словам Альберта Суфианова, в ФЦН Тюмени собраны самые современные медицинские технологии, что позволяет принимать пациентов с любыми нейрохирургическими заболеваниями со всего мира.

"По приглашению коллег из Узбекистана я готов приехать, чтобы подробнее обсудить направления работы, представить всю интересующую их информацию о нашем центре и заключить соглашение о сотрудничестве", - добавил Альберт Суфианов.

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Фото пресс-службы ФЦН
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Теги: ФЦН , медицина , нейрохирургия , Узбекистан , Альберт Суфианов

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