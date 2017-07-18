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Двести сорок семь лет назад русские войска одержали победу при Ларге

12:05 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
all-russia-history.ru

Русская армия Петра Румянцева 18 июля 1770 года одержала победу при Ларге над турецкой армией, превосходившей ее по численности более чем в два раза. 

После победы в сражении у Рябой Могилы 17 июня 1770 года 1-я русская армия в составе 38 тыс. человек под командованием генерала-аншефа Петра Румянцева продолжала наступление в южном направлении, пытаясь выйти к нижнему течению реки Дунай и окончательно разгромить турецкую армию.

Между реками Ларга и Бабикул разведка обнаружила авангард армии противника - войско крымского хана Каплан-Гирея в составе 80 тыс. человек.

Утром 7 июля в 4 часа русская армия атаковала неприятеля. С фронта на противника направился корпус генерал-поручика Петра Племянникова. Другие части русской армии переправились через Ларгу за селением Кысть и нанесли удар по флангам войск Каплан-Гирея.

Румянцев построил свои войска в несколько каре и между ними расположил артиллерию. Каждое каре действовало самостоятельно. Русские сразу же потеснили численно превосходящие силы противника и к 12 часам совершенно разгромили его.

Потеряв более 1 тыс. человек убитыми и до 2 тыс. человек пленными, а также всю артиллерию и обоз, Каплан-Гирей отступил на соединение с главной турецкой армией, стоявшей у Исакчи. Русские войска в сражении на Ларге потеряли около 100 человек убитыми и ранеными.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество" и открытых источников.

Теги: история , Петр Румянцев , Турция

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