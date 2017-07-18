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Тюменцы могут предложить свои идеи проведения фестиваля "Лето в Тобольском кремле"

11:32 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Около четырех тысяч жителей региона посетили IX Музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле-2017".

Об этом сообщили на пресс-конференции, посвященной итогам фестиваля, в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

Гостями ДК "Нефтяник" в Тюмени в первый день фестиваля стали около 1 тыс. поклонников классики. Они оценили постановки московского театра "Геликон-опера". По словам генерального директора государственного автономного учреждения культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" Юлии Шакурской, первое же представление – оперетту "Летучая мышь" Иоганна Штрауса - зрители активно обсуждали в социальных сетях. Их удивило особое  видение режиссера Дмитрия Бертмана.

Фото из соцсети Instagram Ирины Шемякиной

Во время "Кофейной кантаты" Иоганна Себастьяна Баха певцы учили тюменцев варить кофе. 

Второй день фестиваля на площади Тобольского кремля собрал около 3 тыс. зрителей. На open-air приехали гости из Тюмени, Тобольска, Перми, Екатеринбурга, Кургана, Новосибирска, Первоуральска, Югры и Ямала. Московский театр и Тюменский симфонический оркестр исполнили оперу "Сибирь" Умберто Джордано.

"Нам было приятно, что они отозвались на наш запрос и интегрировали произведения Алябьева в оперу "Сибирь". Думаю, почти никто и не заметил этих вплетений", - сказала Юлия Шакурская.

Ее предположение подтвердил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

"Я думал, что так и было по сценарию. Я был поражен, когда узнал, что музыканты оркестра и певцы "Геликон-оперы" впервые встретились за день до выступления", - поделился впечатлениями Андрей Пантелеев.

Юбилейный фестиваль в 2018 году планируют сделать необычным. Юлия Шакурская призвала СМИ и любителей классической музыки предлагать свои варианты фестиваля.

"Мы готовы показывать разные формы. Хотели бы услышать обратную связь от наших посетителей. Хотим знать, что им интересно", - сказала она.

В 2017 году прямую трансляцию музыкального фестиваля "Лето в Тобольском кремле" в эфире телеканала "Тюменское время" посмотрели 2 тыс. 572 зрителей. За действом на Красной площади в Тобольске наблюдали зрители всего тюменского региона.

Ирина Ромашкина

Теги: Тюменский симфонический оркестр , Юлия Шакурская , Тобольск , лето в Тобольском кремле , Андрей Пантелеев

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