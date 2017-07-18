Защитник "Югры" помог победить российской собрной

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Защитник "Югры" из Ханты-Мансийска Михаил Стихановский принял участие в очередной победной встрече сборной России по хоккею среди игроков 2001 года рождения на сочинском Кубке "Сириуса".

Уже на второй минуте команда Стихановского открыла счет в поединке против сверстников из сборной Центрального федерального округа. Правда, перед заключительным периодом она уступала (1:2). Одну из шайб соперники забросили, когда на льду был Стихановский. И все же сборная России сначала в большинстве сквитала результат, а за две с небольшим минуты до завершения встречи вырвала победу – 3:2. Дубль у триумфаторов оформил Родион Амиров из уфимского "Салавата Юлаева".

После четырех побед подряд сборная России набрала 12 очков. Второе место занимают хоккеисты из Москвы (6 баллов). Остальные четыре участника турнира имеют по 3 очка.

Василий Коньков