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На Цветной бульвар выйдут более четырехсот боксеров

08:37 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТГМЦ

Самая масштабная тренировка страны в честь празднования Дня российского бокса состоится в Тюмени на Цветном бульваре 21 июля, начало в 13 часов.

Главным тренером мероприятия выступит член исполнительного комитета Федерации бокса России, депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко - заслуженный мастер спорта, двухкратный чемпион мира и Европы, восьмикратный чемпион России и участник Олимпийских игр в Афинах. Под его руководством боксировать в центре Тюмени будет более 400 человек.

Принять участие в мероприятии сможет любой желающий. Перед тренировкой будет организован флешмоб: участники в белой, синей и красной одежде выстроятся в фигуру российского триколора.

День российского бокса отпразднуют в России в 2017 году впервые. В честь события 22 июля на Красной площади в Москве Федерация бокса России устроит самую массовую тренировку, которая пройдет волной и по другим городам страны, но на день раньше.

В Москве участники будут тренироваться под руководством олимпийских чемпионов Олега Саитова, Алексея Тищенко и Бориса Лагутина. На мероприятие с мастерами на Красной площади придут более трех тысяч спортсменов. Всего на площади ожидается 13 тыс. человек.

Самую массовую тренировку по боксу будет фиксировать представитель Книги рекордов Гиннесса, как новый мировой рекорд и рекорд России.

К празднованию Дня бокса присоединятся и другие города России - Санкт-Петербург, Тюмень, Грозный, Краснодар, Пермь, Кемерово, Новосибирск и Хабаровск, сообщает РОО "Федерация бокса Тюменской области".

Теги: День российского бокса , бокс , Евгений Макаренко

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