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Главный следователь региона примет жителей Ишима

09:00 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Личный прием жителей Голышмановского района проведет руководитель следственного управления СК РФ по Тюменской области Михаил Богинский 26 июля с 12 до 13 часов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, прием будет организован по предварительной записи и состоится в здании Ишимского межрайонного следственного отдела по адресу: Ишим, ул. 8 Марта, 25.

Желающим попасть на личный прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, заявление с вопросом, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, и результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса государственными органами.

Для записи на личный прием к руководителю следственного управления области необходимо позвонить по телефонам 62-16-63, 62-15-93 или оставить контактную информацию на сайте следственного комитета в разделе "Интернет-приемная".

Теги: Михаил Богинский , прием граждан , следственное управление

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