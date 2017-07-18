"Рубин" ждут битвы с "Арланом", "Челметом", "Зауральем"

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Тюменский "Рубин" выступит в рамках подготовки к чемпионату Высшей хоккейной лиги на турнире памяти Николая Парышева в Кургане с 1 по 3 августа.

Стало известно расписание этих соревнований. Первым соперником подопечных Владислава Хромых станет "Арлан" из Кокшетау. 2 августа рубиновцы скрестят клюшки с "Челметом" из Челябинска. Турнир тюменская команда завершит поединком с местным "Зауральем". Первый и второй матчи рубиновцев начнутся в 14 часов, встреча с хозяевами площадки – в 18 часов 30 минут.

В 2016 году "Рубин" занял на турнире в Кургане третье место. На старте тюменцы обыграли казахстанский клуб (4:2). Затем по буллитам справились с "Челметом" (3:2) и уступили "Зауралью" (1:3). По иронии судьбы трофей увез домой "Арлан". Курганцы стали вторыми. Интересно, что в составе "Рубина" сейчас нет никого из тех игроков, которые забрасывали шайбы на турнире памяти Николая Парышева год назад, сообщает пресс-служба тюменского клуба.