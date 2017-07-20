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Тюмень примет чемпионат УФО по боксу

08:36 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Тюменского городского многопрофильного центра

Чемпионат Уральского федерального округа по боксу памяти полковника полиции Сергея Гриценко пройдет в Тюмени с 26 по 29 июля. Участниками турнира станут около 80 человек.

Как сообщает областной департамент по спорту, турнир проводится в регионе впервые. Бои пройдут по правилам дисциплины "Бокс": участники выступят на ринге без защитных шлемов, что по зрелищности максимально приближено к профессиональному боксу.

Спортсмены будут соревноваться в десяти весовых категориях, возраст участников составит от 19 до 40 лет. Победители в каждой из весовых категорий примут участие в чемпионате России по боксу, который пройдет осенью 2017 года в Грозном (Чеченская Республика).

Турнир пройдет в спортивном комплексе "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а). 26 июля в 18 часов начнется торжественное открытие соревнований и предварительные бои. 27 июля в 16 часов начнутся четвертьфинальные бои, 28 июля в это же время начнутся полуфинальные бои. Финал и награждение победителей намечен на 12 часов 29 июля.

В качестве почетных гостей турнира планируют поддержать спортсменов легенды советского и российского бокса, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, Европы, России и СССР Александр Поветкин, Егор Мехонцев, Гайдарбек Гайдарбеков, Александр Малетин, Николай Хромов, Владимир Черня, Камиль Джамалудинов и Шамиль Собиров.

Теги: бокс

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