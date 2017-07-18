Тюменские приемные семьи пришлют свои истории на конкурс

Фото благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко

III Всероссийский конкурс приемных семей "Наши истории" приглашает к участию семьи Тюмени и Тюменской области, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья. Конкурс "Наши истории" дает возможность поделиться своими жизненными историями приемным семьям и подросткам 14–18 лет, молодым людям 18–25 лет, родителям, воспитывающим детей с особенностями развития.

Дневники и истории из своей жизни можно прислать на конкурс "Наши истории" до 27 сентября 2017 года. Экспертами станут известные общественные деятели, литераторы, журналисты, приемные родители. С 20 июня до 16 октября 2017 года будет проходить народное голосование – любой человек сможет проголосовать за конкурсные истории, которые будут размещены на сайте www.nashiistorii.org. Итоги конкурса Фонд Тимченко объявит 7 ноября 2017 года, а в конце месяца победители в основных номинациях, обладатели Гран-при и победители в номинации "Народное голосование" встретятся на церемонии награждения.

Организаторы надеются, что более пристальное внимание к особенным детям и приемным семьям поможет лучше понять их реальные потребности и рассказать, что диагноз не должен быть приговором для детей-сирот. Любящая семья способна дать ребенку шанс вырасти развитым и самостоятельным человеком. Участники конкурса рассказать об этом в своих дневниках.

Возможность поделиться своей историей вызывала большой отклик у приемных семей по всей России. На первый конкурс в 2015 году свои работы прислали 432 приемные семьи из 63 регионов России. В 2016 году участниками конкурса стали молодые люди в возрасте от 14 о 25 лет, которые растут в приемных семьях или уже вышли из приемной семьи в самостоятельную жизнь. Они прислали на конкурс 214 работ из 43 регионов РФ. В 2016 году в конкурсе "Наши истории" приняли участие 11 семей из Тюменской области.