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В "Бизнес класс" записались более двух тысяч предпринимателей Западной Сибири

16:05 18 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
business-class.pro

Около 2,5 тысяч предпринимателей Западной Сибири зарегистрировались для участия в программе "Бизнес класс" на сайте business-class.pro и получили доступ к первому обучающему модулю.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.

"Банк ведет активную работу по продвижению данного обучения совместно с органами власти, вузами, центрами занятости, МФЦ и другими партнерами, - отметил он. - Для нас очень важно донести информацию о программе до всех заинтересованных в развитии предпринимателей".

Данный проект, по мнению Александра Анащенко, уникален не только тем, что он совершенно бесплатный, но так же и широким набором знаний в менеджменте, маркетинге, финансовом учете, продажах и других аспектам ведения бизнеса. Кроме того, участники смогут получать консультации известных бизнесменов-наставников.

"Обучение стартует с 28 сентября и продолжится до февраля 2018 года, количество участников в программе не ограничено, мы рады, как начинающим, так и действующим предпринимателям. Также запланированы ряд очных мастер классов с приглашёнными профессиональными бизнес-спикерами. Доступ на мастер-классы получат 250 лучших участников программы, - сообщил Александр Анащенко. - Примерно 75% прошедших регистрацию на сегодняшний день выбрали трек обучения "Как открыть свой собственный бизнес". Остальные планируют получить более глубокие знания в рамках действующих бизнес-моделей. Проект постепенно охватит всю страну, что, безусловно, внесет весомый вклад в развитие российского предпринимательства".

Уникальную программу для предпринимателей запустили компании Google и Сбербанк при поддержке регионального правительства в Тюменской области.

Пока программа "Бизнес класс" запущена только в 20 регионах страны, в Тюменской области в том числе. По мнению губернатора Владимира Якушева, она простимулирует тюменцев, желающих открыть собственное дело, и предостережет их от основных ошибок.

"Мы поддерживаем инициативы, которые направлены на развитие региона и бизнеса. Сразу скажу о наших ожиданиях: программа должна вскрыть пласт потенциальных предпринимателей, готовых создать новые продукты и рабочие места. Принципиально важно проявление внимания к бизнесу как классу. Оно, несомненно, послужит повышению престижа предпринимательства. Мы постоянно об этом говорим, и для нас это не пустые слова - отношение к предпринимателям до сих пор разное. Важно, чтобы мы меняли эту среду, и программа будет этому способствовать", - отметил глава региона.

Борис Олейник

Теги: программа "Бизнес класс" , образование , Google , Сбербанк , Александр Анащенко , предприниматели , Владимир Якушев

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