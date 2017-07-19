Туристы стремятся задержаться в Тобольске, чтобы рассмотреть сибирскую жемчужину

Фото ИА "Тюменская линия"

Вопрос размещения туристов в гостиницах Тобольска требует особого внимания, считает директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Духовной столице Сибири, привлекающей внимание туристов, нужны спальные места. Большинство гостей Тобольска уезжают из города в тот же день, когда приехали, не ознакомившись со всеми достопримечательностями. У многих посетителей фестивалей "Лето в Тобольском кремле" и "Сибирского разносола" было желание задержаться на родине Менделеева.

"Переговоры по организации гостиничного размещения ведутся. Нам необходим календарь событий, в котором будут прописаны все мероприятия региона. Это системный вопрос", - прокомментировал Андрей Пантелеев.

Он считает, что душа Тобольска уникальна - гости из дальнего и ближнего зарубежья отметили чувство комфортности и спокойствия.

"Город им сильно понравился. Мне не раз говорили, Тобольск – это жемчужина, вы не понимаете, что у вас в руках. Нужно воспринимать Тобольск как маленький Сочи", - считает Андрей Пантелеев.

По словам президента Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуарда Абдуллина, на заседании комитета по реализации программы импортозамещения при экспертном совете при Министерстве культуры РФ, которое состоялось в рамках традиционного праздника "Лето в Тобольском кремле", московские коллеги подсказали пути решения некоторых вопросов. Чиновники детально рассматривают предложения по организации туризма в регионе.

"Я уверен, что через год гастрономический фестиваль в Тобольске будет масштабнее, чем в 2017 году. У нас есть очень хорошие идеи, их нам подсказали московские коллеги", - заверил Эдуард Абдуллин.

Ирина Ромашкина