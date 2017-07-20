В библиотеках поведают историю Тюмени, а на Цветном бульваре устроят танцы

w-siberia.ru

Видеоэкскурсии, уроки и мастер-классы, спектакль и танцевальная программа пройдут в Тюмени 20 июля.

Видеоурок начнется в 10 часов в библиотеке №19 (ул. Станционная, 18а/1). Ребята познакомятся с историей родного края, узнают о писателях Тюмени, о улицах и многом другом. Также детям предстоит проявить себя в конкурсе "Фотозагадки": узнать знаменитых людей города на фотографиях и ответить на вопросы викторины "Тюмень через века".

В 11 часов Молодежный театр "Ангажемент" им. В. С. Загоруйко (ул. Олимпийская, 8а) приглашает маленьких тюменцев на спектакль "Как чуть не съели королевну Булочку".

Рассказ с видеотрансляцией картин Ивана Айвазовского начнется в 11 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11).

В Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) ребята познакомятся с историей Тюмени, узнают, когда в городе появился футбол, как проводились народные гуляния, когда здесь появился первый автомобиль и др. Начало в 11 часов.

В библиотеке №3 (ул. Ямская, 110/4) в 11 часов юные участники отправятся в увлекательный круиз по Тюмени, побывают в исторических местах города и узнают, как строился град Тюмень, каким он был четыре века назад.

Все желающие смастерят плодовые и цветущие деревья во время мастер-класса в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2), начало в 12 часов.

В библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) в 15 часов начнется рассказ о дружбе. Детям предложат поучаствовать в инсценировке стихотворения Заходера "Мы друзья", в песенном марафоне, продолжить пословицу "О дружбе" и нарисовать "Портрет друга".

Танцевальная программа для жителей города начнется в 16 часов на Цветном бульваре (ул. Герцена, 87), сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

Соб. инф.