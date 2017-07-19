Из-за превышения скорости под Тюменью перевернулись два автомобиля

Восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы в шести дорожно-транспортных происшествиях в Тюменской области 18 июля.

В Тюмени на ул. Профсоюзная, 17 около 11 часов 30 минут "Субару" сбила пешехода. 36-летняя женщина получила перелом ноги и травму головы. По предварительным данным, пешеход переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Во дворе жилого дома на ул. Пермякова, 82 в 16 часов "Киа" сбила велосипедиста. 9-летний мальчик получил ушиб предплечья. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На ул. Губернская, 2 в 19 часов 30 минут столкнулись "Мицубиси" и "Форд". Перелом кисти получила 21-летняя пассажирка японского автомобиля.

Предварительно, аварию спровоцировала водитель "Мицубиси", нарушившая правила проезда нерегулируемых перекрестков.

На 150 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, в Ярковском районе, около 2 часов съехал в кювет и опрокинулся "Ниссан". 5-летняя пассажирка иномарки госпитализирована с перелом бедра, у 16-летнего пассажира перелом лодыжки, 28-летняя пассажирка получила перелом лопатки. По предварительной информации, 28-летний водитель "Ниссана" не справился с управлением из-за неверно выбранного скоростного режима.

На 22 км автодороги Тюмень - Нижняя Тавда около 13 часов 30 минут съехал в кювет и опрокинулся "Пежо". Врачи подозревают у 26-летней пассажирки "Пежо" переломы ноги и ключицы, а также травму головы. По имеющейся информации, 31-летняя водитель "Пежо" превысила установленную скорость и не справилась с управлением автомобилем, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.