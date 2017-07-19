В Тюмени сгорел дом купца Жернакова

фото ИА "Тюменская линия"

Дом купца Василия Жернакова в Тюмени по адресу Осипенко, 31 сгорел. Все деревянные части сооружения уничтожены пламенем. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области, сообщение о пожаре поступило в 12 часов 25 минут. Возгорание началось с кровли крыши одноэтажного нежилого деревянного дома, обложенного кирпичом, размерами 20х25 м. На пожар прибыло 15 единиц техники и 43 человека личного состава. В первые минуты на подмогу пожарным пришли сотрудники компании по очистке канализаций. Все подъезды к зданию (улицы Осипенко, Свердлова и Орджоникидзе) перекрыты для пропуска пожарной техники. На месте дежурила карета скорой помощи. Причина и ущерб устанавливаются.

По словам очевидцев, дым от возгорания был виден практически во всех частях Тюмени.

Как писала ранее "Тюменская линия", здание находится в собственности ООО "Мегаполис-Сервис". В 2007 году департамент имущественных отношений Тюмени передал здание в аренду компании до 2032 года. "Мегаполис-Сервис" заказала проект реставрации дома у компании ООО НППО "Сибспецстройсервис". Активная часть реставрации длилась пять лет. К концу 2017 года строители обещали выполнить 80% всех работ. Владельцы памятника архитектуры планировали устроить здесь музей купца Жернакова и ресторан.

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Напомним, здание построили в 1909 году. Оно является уникальным образцом каменно-деревянной застройки, в котором сочетались мотивы неорусского стиля с принципами модерна. Владельцем был купец второй гильдии (с 1913 года - 1 гильдии), потомственный почетный гражданин (с 1912 года), судовладельц и торговец зерном Василий Жернаков (нижний этаж - пароходная контора, верхний – жилье). В 1919 году дом был изъят для нужд ЧК. Потомки купца уехали в США и Японию.

Владислав Соколов