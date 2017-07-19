Тюменская область перейдет на национальную систему сертификации в 2018 году

Фото ИА "Тюменская линия"

Национальная система сертификации запущена в России с января 2017 года. Пока к ней подключились только шесть пилотных регионов. Тюменская область войдет в их число в 2018 году.

Об этом сообщил директор регионального Центра стандартизации метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах Владимир Вагин. По его словам, обновленная система сертификации будет выгодна как потребителю, так и производителю.

"Все началось с девяностых годов, когда действовала система добровольной сертификации. Со временем недобросовестным производителям стало просто получить документ на ГОСТ: создавались фирмы-однодневки, сертификаты откровенно продавали на каждом углу без проведения испытаний. Чтобы в корне изменить ситуацию и вернуть доверие потребителей к ГОСТам, Росстандарт разработал национальную систему сертификации", - пояснил Владимир Вагин.

Присвоить продукции знак ГОСТа теперь можно будет только в рамках национальной системы сертификации. Остальные системы, а их сейчас в России насчитывается более 1,5 тыс., потеряют это право. Проверять продукцию на соответствие ГОСТу будут только лаборатории при центрах стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта.

Владимир Вагин подчеркнул, что система будет добровольной. Компании, которые получают знак ГОСТа, подписывают согласие на то, чтобы их продукция подвергалась не только плановым, но и внезапным проверкам в магазинах. По мнению специалистов, это защитит потребителей от некачественной продукции на прилавках и повысит конкурентоспособность производителей. По итогам программы сформируют реестр сертифицированной продукции, доступ к нему будет у всех россиян.

Пилотный проект стартовал в Нижегородской, Кировской, Оренбургской, Волгоградской, Омской, Свердловской области и в Крыму. В Тюменской области к переходу на нее пока готовятся.

"Это не значит, что исчезнут конкурсы на лучшие товары и услуги Тюменской области и 100 лучших товаров России. Скорее наоборот – интерес к ним повысится. Мы одни из лидеров в России по проведению таких конкурсов. Уверен, что они и дальше будут создавать имидж местных производителей и доказывать качество тюменской продукции", - заключил Владимир Вагин.

Евгения Шевцова