ГИБДД проводит выставки детских автокресел у детских садов

фото: пресс-служба ГИБДД по г. Тюмени

Выездные выставки детских удерживающих устройств проводят специалисты ГИБДД УМВД России по Тюмени вблизи дошкольных учреждений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, автоинспекторы представляют вниманию родителей основные виды удерживающих систем для автомобилей. Попробовать усадить своего ребенка в кресло или бустер можно прямо в салоне патрульного автомобиля. Инспекторы помогают детям удобно расположиться в кресле и разъясняют родителям, какой вид удерживающего устройства подходит ребенку.

Сотрудники Госавтоинспекции рассказывают и о том, как важно правильно подобрать удерживающее устройство, соответствующее росту и весу ребенка, показывают, как закрепить устройство в салоне автомобиля. В подарок от организаторов акции дети получают книжки-раскраски по безопасности дорожного движения, а взрослые – календари и памятки по перевозке юных пассажиров, наклейки "Всем лялькам – автолюльки!" и "Кресло и ремень!".

С начала года в Тюмени к административной ответственности привлечены более 4,5 тыс. водителей. Шесть маленьких пассажиров, которые ехали в автомобилях с нарушением норм безопасности, получили травмы в ДТП.