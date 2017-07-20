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Юные робототехники Тюмени борются за поездку в Коста-Рику

13:43 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото University PR

Тюменские школьники поедут на федеральные учебно-тренировочные сборы World Robot Olympiad с 21 по 28 августа, чтобы бороться за право представлять страну на Международной робототехнической олимпиаде в Коста-Рике.

Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской.

Как рассказал директор Тюменского педагогического колледжа Валерий Черепанов, сборная Тюменской области достойно представила регион и вышла в финал на Всероссийской робототехнической олимпиаде.

Елизавета Каримова и Ксения Друженкова (тренер Светлана Игнатова) продемонстрировали жюри модель аппаратно-программного комплекса "ТюмРВЛ" для восстановления лесных массивов. Роботы автономны: удаляют и дробят пни и самостоятельно высаживают деревья.

Данил Чуркин и Максим Санников (тренер Татьяна Рагозина) предложили модель устойчивого микрорайона Ожогино. Ребята разработали ветрогенератор для резервной подачи электроэнергии, школьный автобус на солнечных батареях и экоумконтейнеры для переработки крупногабаритного мусора.

Изобретатели вошли в пятерку лучших и теперь поборются за право представить Россию на World Robot Olympiad в Коста-Рике.

Дополним, на Всероссийской робототехнической олимпиаде соревновались 589 операторов из 50 регионов страны. Тюменская область выступила в основной и творческой категориях, футболе роботов, направлении сервисных и промышленных интеллектуальных робототехнических систем.

Теги: школьники , сборы , соревнования , робототехника

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