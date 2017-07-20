Жительница Свердловской области ответит за фиктивную регистрацию фирм

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Жительницу с. Верховино Свердловской области осудят за фиктивную регистрацию двух фирм.

В декабре 2015 года безработная женщина, лишенная родительских прав, по предложению дельца за вознаграждение согласилась стать номинальным учредителем и руководителем двух тюменских коммерческих фирм, которые впоследствии могли быть использованы для совершения финансовых афер и преступлений.

Женщина в декабре 2015 года предоставила в налоговую инспекцию Тюмени пакет документов для регистрации предприятий. Налоговая инспекция, не подозревая о криминальных намерениях заявительницы, внесла записи в единый государственный реестр юридических лиц, и селянка стала учредителем и руководителем двух фирм. После этого она открыла в банках расчетные счета.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу. Закон предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, обязательные работы от 180 до 240 часов, либо исправительные работы до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.