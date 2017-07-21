Отряду Института транспорта ТИУ требуются хорошие студенты

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Работа, о которой говорят "модная", "классная", "престижная", отнюдь не гарантирует стабильного дохода и благополучия, уверен заведующий кафедрой транспортных и технологических систем Института транспорта ТИУ, доктор технических наук, профессор Шахбуба Мерданов.

"Престижно то, что кормит твою семью. Главная перспектива, которую обеспечивают наши специальности, состоит в том, что без работы наши выпускники не останутся никогда", — поясняет он, представляя такие направления подготовки Института транспорта как "Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль "Машины и оборудование природообустройства и защиты окружающей среды" (прикладной бакалавриат, магистратура), а также специалитет "Наземные транспортно-технологические средства".

К слову, направление специалитета (специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование") со сроком обучения пять лет и присвоением квалификации специалиста-инженера – единственное в институте.

Сомневаться в том, что выпускники всегда будут обеспечены работой, не приходится. Сфера приложения сил в данном случае действительно очень широка. Специальная техника, машины-рабочие пчелы, окружает нас повсюду, сопровождает строительство и реконструкцию автомобильных дорог, зданий, мостов, тоннелей. На ней держится все городское хозяйство, в любом населенном пункте – содержание дорог, улиц, дворовых территорий, в том числе вывоз мусора и уборка снега. Все мы, как минимум два раза в день, пользуемся лифтами, поломка которых мгновенно парализует жизнь в жилых и офисных высотках. Подъемники, различные виды кранов, активно используются в строительной, нефтегазовой, лесозаготовительной и обрабатывающей отраслях. С их помощью производятся погрузо-разгрузочные работы в складском хозяйстве, в портах, на трубных базах. Стоит ли говорить о том, что ни один вид трубы не уложить без траншеи, для прокладки которой используется всевозможная строительно-дорожная техника. Без них невозможно создание какой бы то ни было ирригационной системы и вообще мелиорации.

"Предприятия промстройиндустрии, где добываются и изготавливаются строительные материалы, производится их сортировка, доставка и укладка, заинтересованы в наших специалистах, — отмечает Шахбуба Мерданов, — а также управления технологического транспорта и спецтехники, которые имеются при всех крупных как строительных, так и нефтегазовых компаниях — ЛУКОЙЛ, Газпром, "Сургутнефтегаз" и др.".

При обучении по данным направлениям, отметил завкафедрой, также делается упор на строительство и содержание зимников, ледовых переправ. В силу особых климатических условий они всегда будут актуальны в Тюменской области, тем более в Югре и на Ямале. Отметим также, что разработки руководителя кафедры транспортных и технологических систем, чья кандидатская и докторская диссертации посвящены данной тематике, его сотрудников и многочисленных учеников, внедрены и нашли свое активное применение в огромном пространстве — от Надыма до Воркуты.

Немаловажно, что уже на первом курсе обучающиеся, будущие бакалавры и специалисты получают рабочую специальность — слесаря по ремонту автомобилей третьего разряда, что также всегда обеспечит им работу на любых автотранспортных предприятиях, станциях технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Учебный план по всем трем направлениям основан на принципах практико-модульного обучения. Кафедра заключила договоры с такими предприятиями как ООО "Экс-Кран", тюменский филиал СКБ "ГазСтройМашина", ООО "Коррус-Тех. Инк". На их базе студенты будут проходить два учебных модуля, осенью и весной, а также производственную практику. Установленный срок действия договоров – с 1 сентября по 30 июня, они рассчитаны на весь учебный год. Во время обучения студенты постигают начертательную геометрию, инженерную графику, теорию машин и механизмов, детали машин, теоретическую механику, сопромат, физику, математику.

Важно отметить, что по указанным направлениям подготовки в Институте транспорта выделено много бюджетных мест: бакалавриат "Наземные транспортно-технологические комплексы" — 20, специалитет - 10 и магистратура - 15.

"Ежегодно около 70-80 процентов наших выпускников, бакалавров, решают продолжить обучение в магистратуре, — подчеркивает Шахбуба Мерданов. — В своих магистерских диссертациях многие успешно развивают научную работу, начатую ранее. В этом году, например, у меня выпустился магистрант, который за два года обучения успел получить и защитить патент. К нам поступают с других направлений и профилей, в том числе "Нефтегазовое дело". Эти ребята четко знают, куда идут, за какими знаниями и профессиональными навыками. Наше направление всегда славилось тем, что готовит настоящих специалистов, которых ценят работодатели".

Соб. инф.