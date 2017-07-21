В Омутинском районе пройдет семейный палаточный фестиваль

Фото проекта "Моя территория"

Фестиваль семейных ценностей "Корни" пройдет в Шабановской роще Омутинского района 22 и 23 июля.

Организаторы приготовили насыщенную образовательную, развлекательную и спортивную программу, которая будет интересна и детям, и взрослым, сообщает пресс-служба проекта "Моя территория".

На певческой поляне выступит множество музыкальных коллективов, там же пройдут игры на семейное сплочение, казачьи молодецкие забавы и выступление команды КВН "Русь". Ближе к полуночи начнутся народные пляски и откроется костровая поляна, где можно попеть бардовские песни и посмотреть файер-шоу, а на второй день фестиваля здесь отметят праздник огурца.

На поляне здоровья выступят семейный психолог Екатерина Громова, инструктор по йоге Сергей Петров и специалист по славянскому бою Андрей Грицук. На площадке пройдет мастер-класс по травоведению, правильному питанию, косметологии, оздоровительному массажу, фитнесу и похудению, а также дегустация чая, где можно изучить русскую чайную церемонию.

На поляне ремесел пройдут мастер-классы по гончарному делу, валянию из шерсти, изготовлению скворечников и кормушек, мыловарению, созданию кукол-оберегов и домовых, бисероплетению и плетению венков, а также составлению букетов и скрапбукингу. На детской поляне для юных участников фестиваля пройдут дворовые игры на свежем воздухе, эстафета "Школа юного туриста", познавательные программы, игротеки, фотосессии, кукольный театр и др.

На спортивной площадке можно взять напрокат спортивный инвентарь, поиграть в дартс, семейный волейбол, бадминтон и мини-футбол, пройти семейный квест, посетить мастер-класс по стоклеточным шашкам и принять участие в русских забавах. На закрытии фестиваля выступит тюменская фолк-группа Gilead и состоится праздник красок Холи.

Территория фестиваля оборудована пикниковыми зонами, где каждый может приготовить пищу. Зоны оснащены костровыми местами, мангалами, обеденными столами и местами для сидения. Гости фестиваля могут взять с собой собственный мангал, котелок или угольный гриль.

Количество мест ограничено.

Соб. инф.