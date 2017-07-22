Владимир Якушев поздравил работников торговли с профессиональным праздником

Фото ИА "Тюменская линия"

Торговля играет важную роль в экономике, наполнении местных бюджетов, обеспечении занятости и развитии малого бизнеса.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников торговли и ветеранов отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, торговля занимает существенную долю в региональном валовом продукте. В Тюменской области в 2016 году - около 14%. На нее приходится почти 13% от общего количества занятых в экономике. Тюменская область не первый год сохраняет одну из лидирующих позиций в России по показателям, характеризующим развитие потребительского рынка.

Важно, что в этой сфере расширяется спектр услуг и форматов работы, создаются новые сервисы и предложения. Все это обеспечивает конкурентоспособность и востребованность предприятий торговли и общественного питания. От их четкой и эффективной работы, профессионализма и тактичности сотрудников зависит настроение и благополучие людей.

Сегодня торговля наиболее тесно работает и выстраивает связи с отечественными производителями. На протяжении нескольких лет в регионе успешно реализуется проект "Покупаем тюменское". Позитивный результат такой работы — значительное увеличение доли продукции тюменских товаропроизводителей в крупных торговых сетях.

"Особые слова признательности и благодарности заслуживают ветераны отрасли, которые внесли свой вклад в развитие Тюменской области. Заложенные ими традиции сохраняют и развивают молодые кадры. Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, уверенности в завтрашнем дне!", - сказал Владимир Якушев.