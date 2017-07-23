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Как сберечь свое имущество от кражи, рассказали тюменцам

09:23 23 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы УМВД РФ по Тюменской области

Акция "Пришел вор - дадим отпор" стартовала в Тюменской области . В рамках мероприятия участковые уполномоченные полиции общаются с гражданами и раздают профилактические листовки.

Как отметили в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, кражи велосипедов, вещей из автомобилей, мошенничества, совершаются практически ежедневно. Только с начала 2017 года зарегистрировано около 200 хищений двухколесного транспорта. Львиная доля от общего числа приходится на областной центр.

Как правило, владельцы изначально не задумываются о сбережении своего имущества. К примеру, многие граждане, чтобы не захламлять квартиру, предпочитают хранить велосипеды в подъездах жилых домов. Однако, как показала практика, в 80% случаев кражи совершаются именно из подъездов, несмотря на то, что помещения оборудованы домофонами, железными дверями, а придомовая территория огорожена забором. Оставленные беспечным водителем  документы и вещи в автомобиле могут тоже служить своеобразным маяком для злоумышленников.

В день старта, 22 июля, полицейские раздали и разместили в местах массового пребывания граждан около 7 тысяч листовок.

Теги: полиция , население , кражи

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