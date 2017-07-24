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Тюмень проводила участников самой протяженной велогонки

13:15 24 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Десять участников ультрамарафонской шоссейной многодневной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme отправились из Тюмени на следующий этап – в Омск.

Это только часть многодневного маршрута, в который участники отправляются третий год подряд. Начинается он в Москве и проходит вдоль легендарной Транссибирской магистрали через Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Свободный и Хабаровск. Финишируют велогонщики 10 августа во Владивостоке.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" директор оргкомитета Red Bull Trans-Siberian Extreme австриец Пауль Брук, главная особенность велогонки 2017 года в том, что она проходит только в одной категории – соло. Участвуют в ней восемь мужчин и две женщины из семи стран, в том числе лучший из участников этой гонки 2016 года Алексей Щебелин (Россия), победители и участники престижных мировых велосоревнований Пьер Бишофф (Германия), Марсело Флорентино Соарес (Бразилия), Адриан О`Салливан (Ирландия), Петер Сандхольт, Микаэль Кнудсен, Аске Сёбю (все трое - Дания), Егор Ковальчук (Россия). Впервые к ним присоединились Фёрсдей Джервальс-Дубина (США) и Шангрила Рендон (Филиппины).

За всю гонку им предстоит пересечь пять климатических и восемь временных зон. Общая протяженность пути - около 9 тыс. 200 км. Каждый этап в среднем занимает от 300 до 1 тыс. 400 км. В Тюмени завершился самый короткий из них. Выиграли его два датчанина – Аске Сёбю и Микаэль Кнудсен. В общем зачете пока лидируют Алексей Щебелин, Пьер Бишофф и Петер Сандхольт.

В Тюмень участники прибыли 23 июля. Как признался Пауль Брук, город в очередной раз удивил его красотой и чистотой. С проектом Red Bull Trans-Siberian Extreme он был здесь дважды.

"Видно, что в Тюмени развивается экономика. Строятся новые дома, все красиво и чисто. Люди открытые, как и во всей России – это здорово", - поделился австриец.

В следующий этап велогонщики отправились от знака нулевого километра на Цветном бульваре. Это начало одной из самых тяжелых связок этапов Тюмень – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск. Всего атлеты преодолеют 3 тыс. 75 км за семь дней с небольшими перерывами на восстановление.

Как отмечают организаторы, после этой связки станет окончательно понятно, кто реально претендует на то, чтобы добраться до Владивостока.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: велогонка , марафон , Москва , Владивосток , Цветной бульвар

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