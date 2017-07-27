up

27.07.2017 четверг

EUR 69.6816

USD 59.9102

В Тюмени 18..20 С 1 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Особых тюменцев пригласили на экскурсию по Туре

18:10 27 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Расширить представление о родном городе смогли особые тюменцы во время  экскурсии на теплоходе по Туре.

Бесплатную поездку организовал досуговый центр для слепоглухих людей на базе Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в рамках сотрудничества с благотворительным Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". Поддержку оказал департамент социального развития Тюменской области. 

67-летний Николай Павлович почти не видит и не слышит. На время путешествия его глазами будет дочь Наталья. Она уверяет: увидеть красивые пейзажи не главное, ведь можно вдохнуть речной воздух и почувствовать свежий ветер.  

 "Если папа не услышит какие–то детали из рассказа экскурсовода, я смогу их ему донести. Меня такие поездки радуют не меньше, чем его. Когда он начал выбираться из дома, его жизнь стала более разнообразной. Самой запоминающейся была поездка в зоопарк, папа был счастлив, - говорит Наталья. – Удобно и то, что сотрудники досугового центра организуют не только интересные мероприятия, но и доставку от квартиры и обратно".

21-летнюю Машу поддерживает брат. Из дома девушка, инвалид по зрению, может выходить только в сопровождении родных.  

"Я с бабушкой в магазин хожу, если у мамы нет работы в выходные, бываем в кино или еще куда-нибудь идем развлечься. Этого мало, я очень хочу пойти в поход", - говорит девушка.   

Перешагнуть порог собственной квартиры для людей с инвалидностью – одна из главных сложностей, поясняет координатор досугового центра для слепоглухих людей Валентина Вербовая. Они живут на расстоянии вытянутой руки и нуждаются в постоянной поддержке и сопровождении.

 "Говорить о проблемах слепоглухих людей стали не так давно. Фонд "Со-единение", который поддерживает этих людей и действует под патронатом президента, начал работать в Москве около трех лет назад. Потом возникла потребность в создании досуговых центров в регионах. В 2015 году, когда мы открылись, люди отнеслись к нам с осторожностью. Мы проработали больше года, пока они не начали доверять нам и друг другу, и обменялись телефонами. Сегодня они перезваниваются, переписываются, общаются. Наша основная задача - дать людям возможность расширить круг общения и границы своих возможностей", - подчеркивает Валентина Вербовая.

Мероприятия для посетителей досугового центра проходят ежемесячно: их учат готовить, рассказывают о том, как ориентироваться в городе, проводят реабилитационные уроки, организуют прогулки по городу и бесплатные поездки за его пределы. Недавно тюменцы побывали в Ялуторовском остроге и Новосибирске.

"Мы были на межрегиональном фестивале по ориентированию, где наш Александр Трофимович Галан занял призовое место. Еще два года назад такая поездка могла показаться фантастикой, ведь раньше их передвижения были очень ограничены. Так что мы очень даже мобильные", - говорит Валентина Вербовая.

Сейчас в мероприятиях досугового центра регулярно участвуют 15 слепоглухих тюменцев. О том, как присоединиться к их числу, можно узнать в Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма". 

﻿
Фото ИА "Тюменская линия"
1 /

Татьяна Ковалева

Теги: инвалиды , социализация

Последние новости

19:23 Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр Фото
18:55 Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени
18:32 Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона
18:30 Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей Фото
18:21 В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"
18:10 Особых тюменцев пригласили на экскурсию по Туре Фото
18:00 28 июля - события дня
17:49 В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный
17:38 Тобольские мастера выступят на фестивале славянского искусства в Москве
17:27 Поход за грибами едва не стал последним для жителя Заводоуковска
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

В Тюменской области будущих инженеров и программистов готовят с первого класса

В Тобольске обновят и благоустроят детские сады и школы

Владимир Якушев: Тюменский район развивается активно

Политика

Иван Квитка: в весеннюю сессию Госдума приняла важные законопроекты

Депутаты Госдумы рассказали в Тюмени об итогах весенней сессии

Сергей Корепанов: программы "Единой России" помогают решать проблемы, которые волнуют людей больше всего

Экономика

"Транснефть–Сибирь" устанавливает современную систему автоматизации на НПС имени Чепурского-1

Дороги к садоводческим товариществам заасфальтируют за два года

Тюменская область развивает несырьевой экспорт

Общество

Курсанты ТВВИКУ приглашают тюменцев на финал Международных армейских игр

Сто четырнадцать точек wi-fi запущено в двадцати муниципалитетах региона

В Тюремном замке Тобольска открылся "Больничный корпус"

Спорт

Тюменский шахматист удивляет в Чехии

Сибиряк завоевал вторую медаль олимпийского фестиваля

Тюменский дзюдоист поборется за медали в Берлине

Происшествия

Насильник-рецидивист ответит за свои преступления в Тюмени

Житель Мегиона нахулиганил на триста тысяч рублей

В Тюмени расследовали уголовное дело о взятке за поддельный больничный

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+