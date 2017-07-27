Особых тюменцев пригласили на экскурсию по Туре

Фото ИА "Тюменская линия"

Расширить представление о родном городе смогли особые тюменцы во время экскурсии на теплоходе по Туре.

Бесплатную поездку организовал досуговый центр для слепоглухих людей на базе Центра медицинской и социальной реабилитации "Пышма" в рамках сотрудничества с благотворительным Фондом поддержки слепоглухих "Со-единение". Поддержку оказал департамент социального развития Тюменской области.

67-летний Николай Павлович почти не видит и не слышит. На время путешествия его глазами будет дочь Наталья. Она уверяет: увидеть красивые пейзажи не главное, ведь можно вдохнуть речной воздух и почувствовать свежий ветер.

"Если папа не услышит какие–то детали из рассказа экскурсовода, я смогу их ему донести. Меня такие поездки радуют не меньше, чем его. Когда он начал выбираться из дома, его жизнь стала более разнообразной. Самой запоминающейся была поездка в зоопарк, папа был счастлив, - говорит Наталья. – Удобно и то, что сотрудники досугового центра организуют не только интересные мероприятия, но и доставку от квартиры и обратно".

21-летнюю Машу поддерживает брат. Из дома девушка, инвалид по зрению, может выходить только в сопровождении родных.

"Я с бабушкой в магазин хожу, если у мамы нет работы в выходные, бываем в кино или еще куда-нибудь идем развлечься. Этого мало, я очень хочу пойти в поход", - говорит девушка.

Перешагнуть порог собственной квартиры для людей с инвалидностью – одна из главных сложностей, поясняет координатор досугового центра для слепоглухих людей Валентина Вербовая. Они живут на расстоянии вытянутой руки и нуждаются в постоянной поддержке и сопровождении.

"Говорить о проблемах слепоглухих людей стали не так давно. Фонд "Со-единение", который поддерживает этих людей и действует под патронатом президента, начал работать в Москве около трех лет назад. Потом возникла потребность в создании досуговых центров в регионах. В 2015 году, когда мы открылись, люди отнеслись к нам с осторожностью. Мы проработали больше года, пока они не начали доверять нам и друг другу, и обменялись телефонами. Сегодня они перезваниваются, переписываются, общаются. Наша основная задача - дать людям возможность расширить круг общения и границы своих возможностей", - подчеркивает Валентина Вербовая.

Мероприятия для посетителей досугового центра проходят ежемесячно: их учат готовить, рассказывают о том, как ориентироваться в городе, проводят реабилитационные уроки, организуют прогулки по городу и бесплатные поездки за его пределы. Недавно тюменцы побывали в Ялуторовском остроге и Новосибирске.

"Мы были на межрегиональном фестивале по ориентированию, где наш Александр Трофимович Галан занял призовое место. Еще два года назад такая поездка могла показаться фантастикой, ведь раньше их передвижения были очень ограничены. Так что мы очень даже мобильные", - говорит Валентина Вербовая.

Сейчас в мероприятиях досугового центра регулярно участвуют 15 слепоглухих тюменцев. О том, как присоединиться к их числу, можно узнать в Центре медицинской и социальной реабилитации "Пышма".

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Татьяна Ковалева