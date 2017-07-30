Луна частично погрузится в тень от Земли

fairysoft.ru

Частичное лунное затмение увидят тюменцы 7 августа.

Луна пройдет через северную часть тени Земли. Наблюдать явление будут жители почти всей территории страны, кроме самых северных и восточных районов.

В этот вечер Луна взойдет на юго-востоке в 22 часа 10 минут. Затмение начнется через 12 минут, а к 23 часам 20 минутам вступит в максимальную фазу. Окончание затмения в 0 часов 18 минут. Всего длительность явления составит около двух часов.

Наблюдать его можно невооруженным глазом, однако больший интерес представляют наблюдения в телескоп или мощный бинокль. В этом случае будет отчетливо видно, как тень от планеты все больше и больше "съедает" лунный край.

Напомним, это последнее лунное затмение в 2017 году. 21 августа ожидается полное солнечное затмение, но тюменцы его не увидят - явление пройдет не в наших широтах.

Евгения Шевцова