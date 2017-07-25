Футболисты "Тюмени" поспорят на выезде с "Факелом"

fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" проведет очередной матч первенства России среди команд ФНЛ 26 июля. Подопечные Александра Ивченко в гостях померяются силами с воронежским "Факелом".

Соперники скромно стартовали в текущем розыгрыше первенства ФНЛ. Обе команды в первых трех турах не побеждали. Воронежский коллектив довольствовался двумя ничьими, а сибиряки – одной. Поэтому грядущая встреча будет иметь большое значение: победитель сможет приблизиться к середине турнирной таблицы, а проигравший клуб еще сильнее увязнет в зоне вылета.

"Тюмень" в российской истории сыграла в Воронеже шесть матчей. Их результаты не принесли особой радости черно-белым – 2 ничьих и 4 поражения с общей разницей забитых и пропущенных мячей 2:8, напоминает пресс-служба сибирского клуба.

"Факел" в межсезонье изрядно перетряхнул свой состав. Немало сильных исполнителей покинули Воронеж, но опытный наставник Павел Гусев сумел в кратчайшие сроки подобрать им замену и сколотить вполне боеспособный коллектив. К сине-белым недавно прибился защитник Сергей Шумейко, который выступал за "Тюмень" в 2013 году.

Летом команду Ивченко пополнил 30-летний Дмитрий Иванов. Он хорошо знает "Факел", чьи цвета защищал в минувшем сезоне. Дмитрий способен закрыть на поле сразу две позиции (центральный защитник и опорный хавбек), но пока провел за сибиряков только 14 минут.