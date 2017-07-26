Юным читателям расскажут о любимом городе

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Экскурсию по интересным местам областной столицы проведут в Тюмени и познакомят с наследием писателей 26 июля. Также пройдут торжественные возложения цветов.

Торжественное возложение цветов начнется в 10 часов 30 минут на Текутьевском бульваре у памятника Текутьеву, в 11 часов - на Исторической площади.

В детской библиотеке №5 (ул. К. Маркса, 108) дети познакомятся с историей Тюмени через краеведческую литературу. Начало в 11 часов.

В Центре семейного чтения им. А. С. Пушкина (ул. Газовиков, 30/1) юных читателей познакомят с наследием тюменских писателей Константина Лагунова и Станислава Мальцева. Начало в 11 часов.

В 11 часов в Центральной детской библиотеке (ул. Харьковская, 48/2) начнется знакомство с представителями семейства кошачьих – хищниками, живущими в дикой природе.

Краеведческий час "У каждого свой город на Земле" начнется в 11 часов в библиотеке №6 (ул. Одесская, 39/1) . Для ребят проведут экскурсию по интересным местам города, расскажут об основных этапах истории города.

В библиотеке №1 (ул. А. Матросова, 27/1) ребята поговорят о красоте и пользе леса, узнают о лесных обитателях Тюменской области, о бережном отношении к лесным богатствам. Начало в 14 часов.

Соб. инф.